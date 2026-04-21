logo_ukra

BTC/USD

76008

ETH/USD

2319.04

USD/UAH

44.1

EUR/UAH

51.89

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Готові долучитися: Зеленський здивував заявою про участь у новій війні
commentss НОВИНИ Всі новини

Готові долучитися: Зеленський здивував заявою про участь у новій війні

Зеленський заявив про готовність України долучитися до безпеки в Ормузькій протоці, використовуючи морські дрони та свій досвід

21 квітня 2026, 10:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський під час телеефіру заявив, що держава відкрита до взаємодії з міжнародними партнерами на різних рівнях співпраці.

Готові долучитися: Зеленський здивував заявою про участь у новій війні

Фото: з відкритих джерел

Йдеться, зокрема, про можливу участь України в глобальних ініціативах, спрямованих на забезпечення безпеки в Ормузькій протоці. Така участь може включати як передачу військового досвіду, так і використання сучасних технологій, зокрема морських безпілотних систем.

За словами глави держави, питання стабільності в цьому стратегічно важливому регіоні вже обговорювалося на міжнародному саміті, де були присутні представники країн Європи та Азії, а також партнери з Тихоокеанського регіону й Австралії. У межах подальшої роботи заплановано зустріч військових представників у Лондоні, до якої також запрошено українську сторону. 

Зеленський підкреслив, що Україна здатна зробити внесок у підвищення безпеки як у форматі захисту морських маршрутів, так і під час організації супроводу торговельних суден. Окремо він відзначив потенціал українських розробок у сфері безпілотних технологій.

Зокрема, мова йде про морські дрони “Magura” та “Sea Baby”, які вже довели свою ефективність у реальних бойових умовах. За оцінкою президента, цей досвід може бути корисним і в міжнародних операціях із забезпечення безпеки судноплавства та протидії загрозам на морі. 

Портал "Коментарі" вже писав, що науковий підхід до явищ, які здаються тривалими та безперервними, дозволяє інакше подивитися і на війну в Україні. З точки зору фізики будь-які процеси у Всесвіті мають обмежений характер: вони починаються, розвиваються і зрештою завершуються. Саме тому і збройне протистояння не може тривати нескінченно — воно підпорядковується загальним законам динаміки складних систем.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини