Готові долучитися: Зеленський здивував заявою про участь у новій війні

Президент України Володимир Зеленський під час телеефіру заявив, що держава відкрита до взаємодії з міжнародними партнерами на різних рівнях співпраці.

Йдеться, зокрема, про можливу участь України в глобальних ініціативах, спрямованих на забезпечення безпеки в Ормузькій протоці. Така участь може включати як передачу військового досвіду, так і використання сучасних технологій, зокрема морських безпілотних систем.

За словами глави держави, питання стабільності в цьому стратегічно важливому регіоні вже обговорювалося на міжнародному саміті, де були присутні представники країн Європи та Азії, а також партнери з Тихоокеанського регіону й Австралії. У межах подальшої роботи заплановано зустріч військових представників у Лондоні, до якої також запрошено українську сторону.

Зеленський підкреслив, що Україна здатна зробити внесок у підвищення безпеки як у форматі захисту морських маршрутів, так і під час організації супроводу торговельних суден. Окремо він відзначив потенціал українських розробок у сфері безпілотних технологій.

Зокрема, мова йде про морські дрони “Magura” та “Sea Baby”, які вже довели свою ефективність у реальних бойових умовах. За оцінкою президента, цей досвід може бути корисним і в міжнародних операціях із забезпечення безпеки судноплавства та протидії загрозам на морі.

