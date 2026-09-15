Гірше за атаки по НПЗ: названо головну "больову точку" Росії, удар по якій паралізує економіку

Російська енергетика може стати однією з найбільш вразливих точок країни на тлі війни з Україною. Економіст Ігор Ліпсіц вважає, що масштабні удари по електроенергетичній системі та тривалі блекаути в Москві чи Санкт-Петербурзі можуть мати значно серйозніші наслідки, ніж атаки на окремі об’єкти.

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За словами Ліпсіца, особливо небезпечною для Росії стане ситуація, за якої без електроенергії надовго залишаться найбільші міста РФ. Свою оцінку економіст озвучив в ефірі YouTube-каналу The Breakfast Show.

Він зазначив, що Росія значною мірою залежить від Москви, оскільки країна є надзвичайно централізованою. На його думку, проблеми в столиці можуть швидко позначитися не лише на житті мешканців міста, а й на роботі всієї економіки.

"Якщо будуть удари та блекаути в Москві, то це удари одразу по всій економіці", — заявив Ліпсіц.

Економіст назвав можливі удари по енергосистемі значно серйознішою загрозою, ніж нинішні атаки на російські нафтопереробні заводи. Ліпсіц припустив, що тривалий блекаут може стати подією, після якої попередні економічні проблеми Росії здаватимуться не такими масштабними.

На його думку, російська енергетична система недостатньо захищена від подібного сценарію. Він пригадав масштабний московський блекаут, який стався у 2000-х роках, і зазначив, що тоді проблеми виникли швидко, а їхні наслідки виявилися значними.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путіну скоро доведеться приймати дуже погані рішення. Кремлю виставили фатальний рахунок за війну в Україні. Економіст Ігор Ліпсіц заявив, що у російського диктатора вичерпалися резерви, тому Москві доведеться обирати між конфіскацією та інфляцією.