"Герані" жорстко вдарили по місцю, де перебували діти: масштаби руйнувань шокують

На Чернігівщині, у селі Авдіївка Новгород-Сіверського району, російські дрони здійснили атаку на місцевий ліцей. Внаслідок обстрілу будівля зазнала значних руйнувань, а також постраждали шкільні автобуси.

Фото: з відкритих джерел

Про інцидент повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус. Він зазначив, що пізно ввечері заклад був атакований трьома безпілотниками "Герань", що призвело до серйозних пошкоджень навчального корпусу та прилеглої інфраструктури.

Навчальний процес у ліцеї до останнього часу проходив очно, проте через часті повітряні тривоги дітям довелося перейти на змішану форму навчання. Як наголосив Чаус, ліцей раніше мав якісний ремонт і сучасний харчоблок, які, на жаль, постраждали під час атаки.

В окремому інциденті 13 березня ворожий дрон обстріляв центр міста Новгород-Сіверський. Було пошкоджено міську бібліотеку, а значна частина книжкового фонду знищена. Директорка бібліотеки Тетяна Костюкова повідомила, що станом на початок 2026 року фонд налічував 25 тисяч примірників, з яких 24 тисячі були знищені або пошкоджені — частково через пожежу, частково через воду, що використовувалася для гасіння вогню.

Як вже писали "Коментарі", у ніч з 17 на 18 березня російські загарбники знову здійснили атаку на Одеську область, використовуючи ударні безпілотники. Метою атаки став важливий об'єкт інфраструктури, в результаті чого виникла пожежа. Про це повідомив Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації. Атака була спрямована на об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого пошкоджено частину обладнання. Однак, завдяки оперативним діям рятувальників, пожежу вдалося швидко ліквідувати, і, на щастя, жертв серед населення не було. Зараз тривають роботи з усунення наслідків цієї атаки.