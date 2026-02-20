Генерали все записують: розкрито шокуючий інсайд переговорів про допомогу Україні

Внутрішні переговори між європейськими союзниками України, США та НАТО щодо військової підтримки Києва набувають доволі специфічного вигляду, що викликає обґрунтований скепсис серед експертів. Таку оцінку дав журналіст і головний європейський політичний кореспондент газети The Wall Street Journal Боян Панчевський у подкасті разом із німецьким колегою Паулем Ронцгаймером.

За його словами, переговорний процес відбувається всередині західного блоку між країнами-партнерами України, зокрема Німеччиною, Францією, Великобританією та Україною. У ньому беруть участь три ключові сторони: США, НАТО та українська влада, і всі домовленості фіксуються генералами у спеціальних таблицях.

Панчевський наголосив, що одним із найважливіших рівнів переговорів є рівень високопоставлених військових, які очолюють збройні сили своїх держав. Саме тут обговорюються конкретні внески кожної сторони. Проте вже на цьому етапі виникають дискусії: чи варто зазначати допомогу США окремо, чи об’єднувати її з внеском НАТО. Американська сторона наполягає на окремому обліку своєї підтримки.

Журналіст підкреслив, що на початковому етапі у таблиці, де мала фігурувати допомога США, не було конкретних записів — лише усні обіцянки щодо надання певного обладнання. Через це Україна демонструє певний скепсис щодо швидкого виконання домовленостей.

Панчевський також зазначив, що відсутність письмових угод і різні підходи до фіксації внесків значно ускладнюють досягнення оперативного компромісу. На його думку, поки що швидкого вирішення очікувати не доводиться, а процес залишається складним і бюрократизованим.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський заявив, що військові з Північної Кореї, які беруть участь у бойових діях на боці Росія проти України, отримують практичний досвід сучасної війни. За його словами, ці знання можуть бути використані після їхнього повернення додому, що створює додаткові ризики для регіональної безпеки.