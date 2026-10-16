Ганна Маляр попередила про загрозу підписання нової угоди з Росією без дієвих гарантій безпеки

Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала суспільство до тверезого аналізу дискусій довкола можливого мирного процесу. Вона наголосила, що наразі у цьому рівнянні забагато невідомих змінних, тому будь-які твердження про швидке припинення бойових дій є передчасними. Політикиня виділила три фундаментальні перепони, без подолання яких починати діалог немає жодного сенсу.

Ганна Маляр. Фото з відкритих джерел

"Перше. Чи готова Росія домовлятися? — зазначила Маляр, вказуючи на відсутність реальних намірів у Кремля вести рівноправний діалог. — Не просто сісти за стіл переговорів, а саме домовлятися. Не тиснути, не шантажувати, не висувати ультиматуми, а шукати взаємоприйнятні рішення".

Аналітикиня підкреслила, що характер операцій на полі бою чітко доводить: стратегічна мета Москви ліквідувати українську державність залишається незмінною. Окрім того, величезною проблемою є хронічна недовіра до підпису російських лідерів, які розтоптали безліч попередніх пактів.

"Як змусити Росію виконувати взяті на себе зобов’язання? — зауважила вона, нагадуючи про гіркий досвід Будапештського меморандуму та Мінських угод. — Наразі немає дієвого механізму, який би гарантував виконання Росією майбутньої мирної угоди".

Маляр застерігає, що без залізобетонних міжнародних інструментів контролю Україна ризикує опинитися у пастці, виконавши свою частину умов, тоді як агресор просто використає передишку для перегрупування та нового, більш потужного кидка. Третьою серйозною барикадою є внутрішня консолідація всередині самої України.

"На які поступки готове українське суспільство заради припинення війни? — ставить питання ексзаступниця міністра, акцентуючи на важливості внутрішнього консенсусу. — Якщо суспільство і влада не знайдуть спільної позиції щодо можливих поступок з нашого боку, досягнення домовленостей... буде вкрай складним".

Окремо Ганна Маляр розбила ілюзію про те, що дипломатичні раунди можна ефективно проводити одночасно з активною фазою бойових дій. Вона впевнена, що за таких умов гармати окупантів стають головним "аргументом" за столом преговорів.

"Адже продовження бойових дій з боку агресора — це не просто обставина, за якої відбуваються переговори, — резюмувала Маляр, закликавши розрізняти дипломатію та капітуляцію під дулом автомата. — Це інструмент прямого тиску на іншу сторону. Тобто на нас".

На її переконання, використання військової сили під час зустрічей делегацій автоматично перетворює такий процес на продовження окупаційної війни, але вже іншими методами.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що буде з Україною, якщо Трамп остаточно прийме сторону РФ.