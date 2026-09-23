Фронт хитнувся одразу на трьох напрямках: де ЗСУ повернули позиції, а де просунулися росіяни

Ситуація на окремих ділянках фронту змінилася одразу на кількох напрямках. Сили оборони України досягли локальних успіхів біля Куп'янська та Добропілля, проте російські війська змогли просунутися на Краматорському напрямку. Про це повідомляє аналітичний проект DeepState.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За даними моніторингу, українські військові провели зачистку у районі села Торецьке Шахівської громади Покровського району Донецької області. Ця ділянка залишається одним із напрямків, де продовжуються бойові дії.

Водночас, Сили оборони відновили контроль над територією біля села Західне Дворичанської громади Куп'янського району Харківської області. У DeepState наголошують, що операцію на цій ділянці проводили підрозділи 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія".

За інформацією аналітиків, українським військовим вдалося не лише повернути контроль над Західним, а й зачистити розташовані на південь від лісосмуги. Крім того, основні сили російських військ були відкинуті на схід.

Однак ситуація залишається динамічною та має протилежні зміни на інших ділянках. DeepState повідомляє, що російські війська зайняли Маркове, розташоване в межах Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області.

Крім того, російські підрозділи просунулися в районі Федорівки – населеного пункту, що неподалік Марково.

Таким чином, дані DeepState вказують на різноспрямовану динаміку: українські сили відновили позиції на Куп'янському напрямку та провели зачистку біля Торецького, тоді як російські війська зафіксували просування на ділянці Краматорська.

При цьому дані моніторингових проектів відображають ситуацію на момент публікації та можуть змінюватися з розвитком бойових дій.

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