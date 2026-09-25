Франція посилила українські Mirage 2000: яку важливу зброю отримав Київ

Франція передала Україні нову партію озброєння для винищувачів Mirage 2000. У постачання увійшли ракети класу "повітря-повітря" MICA та 30-мм боєприпаси для гармат. Про це повідомило Міністерство збройних сил та у справах ветеранів Франції.

Mirage 2000. Фото: з відкритих джерел

Українські Mirage 2000 оснащені двома вбудованими 30-мм автоматичними гарматами DEFA 554. Вони використовують боєприпаси калібру 30×113 мм, причому зброя здатна працювати у двох режимах скорострільності – до 1200 або 1800 пострілів за хвилину.

Окреме значення мають ракети MICA виробництва європейської MBDA. Це багатоцільова керована ракета, призначена для ураження повітряних цілей як у ближньому бою, так і на значній відстані.

MICA існує у двох основних варіантах. MICA RF оснащується активною радіолокаційною головкою самонаведення, а MICA IR використовує інфрачервону систему наведення.

Маса ракети складає близько 112 кілограмів. Залежно та умовами застосування вона здатна розвивати швидкість до 4,9 Маха, а заявлена дальність ураження цілей досягає приблизно 60-80 кілометрів.

Додаткове озброєння розширює можливості українських Mirage 2000 під час виконання завдань проти російських повітряних цілей. Зокрема, авіаційні гармати та ракети ближнього радіусу дії можуть застосовуватися для боротьби з крилатими ракетами та ударними безпілотниками типу "Герань".

Такий підхід дозволяє раціональніше витрачати український арсенал. Для відносно простих повітряних цілей може використовуватися гарматне озброєння або менш дорогі боєприпаси, тоді як дорожчі далекобійні ракети зберігаються для складних і пріоритетних цілей.

Постачання французького озброєння стає черговим етапом посилення української тактичної авіації. Mirage 2000 вже використовується Повітряними силами України, а додатковий запас ракет та боєприпасів має розширити можливості цих літаків у протиповітряній обороні.

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