Фіцо зробив нову скандальну заяву про війну з Росією: назвав втрати України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо знову виступив з критикою західної політики щодо війни Росії проти України. Він заявив, що протягом понад чотирьох років Захід нібито "підливав олію у вогонь" і тепер частина політиків начебто прагне спровокувати пряме протистояння НАТО з Росією.

Роберт Фіцо. Фото з відкритих джерел

Фіцо опублікував у своїх соцмережах відеозвернення, де заявив, що західні держави нібито намагаються продовжувати війну навіть у разі невдачі України на полі бою. Фіцо стверджує, що в такому випадку деякі політики можуть перейти до спроб прямої конфронтації Росії та НАТО.

"Невдача стратегії знищення Росії через війну в Україні змушує багатьох західних політиків дійти висновку, що якщо це не вдасться за допомогою української армії та її повної підтримки, то треба зробити все, щоб спровокувати конфлікт між НАТО та Росією", — сказав Фіцо.

Хоча словацький лідер визнав, що саме Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, він заявив, що Кремль нібито неможливо перемогти у звичайній війні без застосування ядерної зброї.

Окремо словацький прем’єр заявив, що його країна не братиме участі у можливому прямому конфлікті з Росією. Фіцо пообіцяв, що за його урядування словацьких військових не відправлятимуть за межі країни для участі у війні проти Росії чи іншої держави.

Фіцо також навів твердження про нібито 27 тисяч загиблих українських військових щомісяця. За його словами, цю цифру раніше називав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Водночас Фіцо визнав, що не може перевірити ці дані, та припустив, що перебільшення втрат може використовуватися для обґрунтування подальшої військової та фінансової допомоги Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Фіцо оголосив свій план закінчення війни в Україні.