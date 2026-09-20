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Slava Kot
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо знову виступив з критикою західної політики щодо війни Росії проти України. Він заявив, що протягом понад чотирьох років Захід нібито "підливав олію у вогонь" і тепер частина політиків начебто прагне спровокувати пряме протистояння НАТО з Росією.
Роберт Фіцо. Фото з відкритих джерел
Фіцо опублікував у своїх соцмережах відеозвернення, де заявив, що західні держави нібито намагаються продовжувати війну навіть у разі невдачі України на полі бою. Фіцо стверджує, що в такому випадку деякі політики можуть перейти до спроб прямої конфронтації Росії та НАТО.
Хоча словацький лідер визнав, що саме Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, він заявив, що Кремль нібито неможливо перемогти у звичайній війні без застосування ядерної зброї.
Окремо словацький прем’єр заявив, що його країна не братиме участі у можливому прямому конфлікті з Росією. Фіцо пообіцяв, що за його урядування словацьких військових не відправлятимуть за межі країни для участі у війні проти Росії чи іншої держави.
Фіцо також навів твердження про нібито 27 тисяч загиблих українських військових щомісяця. За його словами, цю цифру раніше називав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Водночас Фіцо визнав, що не може перевірити ці дані, та припустив, що перебільшення втрат може використовуватися для обґрунтування подальшої військової та фінансової допомоги Україні.