Європа повністю знищить виробництво дронів в Україні: експерт шокував заявою про нову зраду

Європейське фінансування закупівлі українського озброєння може створити серйозні труднощі для вітчизняного виробництва безпілотників. Йдеться про вимогу, за якою частка китайських компонентів у собівартості продукції не повинна перевищувати 35%. На потенційні наслідки такого підходу звернув увагу директор з розвитку оборонного підприємства та офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський.

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На його думку, технологічно Україна здатна перейти на використання виключно європейських комплектуючих. Проте це рішення суттєво вплине на кінцеву ціну дронів, швидкість їх виробництва та можливість швидко нарощувати обсяги.

Храпчинський пояснив, що заміна окремих китайських компонентів на європейські аналоги може зробити виробництво значно дорожчим. Наприклад, європейська силова установка може коштувати у 5–8 разів більше, а термін очікування поставки здатен розтягнутися на кілька місяців.

Водночас, за його словами, навіть така "європейська" продукція не буде повністю незалежною від Китаю. Значна частина сировини та окремих компонентів, зокрема неодимових магнітів для електродвигунів, усе одно походить із КНР.

Подібна ситуація спостерігається і з оптикою та тепловізійними системами. Використання західних військових матриць замість дешевших азійських рішень може збільшити вартість відповідних вузлів у 5–7 разів. Додатковою проблемою стають тривалі процедури експортного контролю.

Ще складнішою є ситуація із засобами радіоелектронної боротьби. Перехід на західні компоненти, за оцінкою експерта, здатен збільшити собівартість високочастотної частини виробу майже в десять разів, що фактично ставить під питання масове виробництво доступних систем РЕБ.

"Повна європеїзація комплектуючих піднімає собівартість готового виробу щонайменше у три-чотири рази, а головне — різко скорочує темпи виробництва", — наголосив Храпчинський.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що інтенсивність російських атак по Україні із застосуванням ударних безпілотників найближчим часом може змінитися. На це звернули увагу фахівці моніторингового каналу "єРадар". На їхню думку, одним із факторів, який може вплинути на характер застосування дронів, стануть погодні умови.