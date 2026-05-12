Європа пішла на підступний крок щодо України: на Заході викрили шокуючу зраду

Європейські союзники поки що стримуються від передачі Україні додаткових ракет для систем Patriot через побоювання ослаблення власної протиповітряної оборони. Партнери не поспішають ділитися своїми запасами, щоб не піддавати ризику захист свого повітряного простору. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на поінформовані джерела.

Зазначається, що запаси ракет-перехоплювачів PAC-3 для комплексів Patriot у більшості європейських країн майже вичерпані. Невелика кількість боєприпасів розосереджена по різних регіонах, щоб забезпечити власні потреби.

За даними видання, на початку 2026 року адміністрація США закликала декілька європейських партнерів передати Україні додаткові ракети. Проте частина союзників відмовила, мотивуючи це необхідністю підтримувати достатній рівень озброєння для оборони своїх територій.

Наразі обладнання, що постачається Києву через програму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), не завжди відповідає терміновим потребам українських військових. PURL створена союзниками для швидкого фінансування придбання критично важливого озброєння для України, включно з ракетами для систем ППО та іншими боєприпасами.

Міністр оборони України Михайло Федоров у квітні підкреслював, що нове фінансування за цією програмою є ключовим для закупівлі додаткових ракет-перехоплювачів. Він закликав перевірити запаси та забезпечити наявність PAC-2 і PAC-3 для формування резерву на зиму.

У НАТО зазначили, що саме через PURL Україна отримала основну частину ракет для Patriot, включно з PAC-3, а також боєприпаси для інших систем ППО. Пресслужба Пентагону підтвердила, що європейські країни наполягали на гарантії використання озброєння виключно для України, без переорієнтації на інші конфлікти.

“Ми перевірили всі можливі шляхи та змогли підтвердити Конгресу, що дотримуємося закону і суворо контролюємо поставки озброєння для України”, – повідомив представник Пентагону.

