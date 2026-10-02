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Європа панічно боїться швидкого припинення війни в Україні: політолог попередив про страшну "зраду"

Політолог заявив, що інтереси України та європейських партнерів збігаються не повністю, а Захід прагне послабити Росію без її остаточної поразки.

2 жовтня 2026, 12:05
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Клименко Елена

Європейські партнери України мають власну стратегію щодо російсько-української війни, яка не на сто відсотків збігається з українськими інтересами. Про це заявив політолог Валерій Клочок, коментуючи рівень військової та фінансової підтримки України.

Європа панічно боїться швидкого припинення війни в Україні: політолог попередив про страшну "зраду"

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Європа зацікавлена у тому, щоб Росія залишалася залученою у війну проти України та не могла швидко переключити ресурси на інші напрямки. Водночас європейські країни прагнуть виграти час для власної підготовки до потенційних загроз.

"Я не вважаю там європейців повними невігласами. Вони дуже чітко виконують свою стратегію, але їхня стратегія не співпадає з нашою на 100%", — наголосив Клочок. 

Політолог зазначив, що спільний інтерес України та Європи полягає у недопущенні перемоги Росії. Водночас Київ зацікавлений у якнайшвидшому припиненні війни, тоді як європейські держави, на його думку, можуть бути зацікавлені у тому, щоб Москва залишалася ослабленою тривалим протистоянням. 

"Інтерес у тому, щоб Росія застрягла в Україні якнайдовше. І це так і є", — заявив експерт.

Клочок також звернув увагу на проблеми з темпами передачі Україні озброєння. Він навів як приклад ситуацію з технічним обслуговуванням українських F-16 та попередні дискусії навколо передачі західної бронетехніки. 

За його словами, така ситуація демонструє, що європейські країни не завжди готові діяти з тією швидкістю, якої потребує Україна.

"Європа буде поспішати не дуже швидко. Їм зараз швидкості в цьому процесі не потрібно, тому що їм треба відтермінувати загрози для себе, підготуватися краще", — сказав Клочок. 

Портал "Коментарі" вже писав, що переговорний процес між США та Росією не гарантує швидкого завершення війни в Україні, оскільки Москва не демонструє готовності відмовитися від своїх стратегічних цілей. Таку оцінку висловив політичний оглядач Віталій Портников.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=7vE_dRdw-ho&t=2s
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