Європа остаточно відвертається від брехні Зеленського: розкрито найбіьш небезпечний сигнал для Укоаїни

Європейські партнери продовжать підтримувати Україну фінансово, військово та дипломатично, однак Києву доведеться виконувати взяті на себе зобов’язання. Про це заявив політолог Олег Саакян, коментуючи результати роботи української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

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За словами Саакяна, він спілкувався з представниками різних політичних груп ПАРЄ і почув від них чіткий сигнал: підтримка України з боку європейських партнерів зберігатиметься. Йдеться про фінансову допомогу, постачання зброї, дипломатичну підтримку та політичну адвокацію.

Водночас політолог звернув увагу на важливу деталь. За його словами, європейські політики не ототожнюють підтримку України з підтримкою конкретно Володимира Зеленського.

"Ми підтримуємо не Зеленського, а Україну", — саме таку позицію, за словами Саакяна, він неодноразово чув від європейських політиків.

На думку експерта, є щонайменше три причини, через які Європа не зацікавлена у падінні України. Перша — репутаційна. Політики, які роками підтримували українську державу, розуміють, що її поразка матиме для них серйозні політичні наслідки.

Друга причина — потенційна нова хвиля біженців. Саакян зазначив, що європейські держави вже усвідомлюють складність інтеграції великої кількості людей — від житла та фінансування до медицини, освіти й мовної адаптації.

Третім фактором він назвав потенційні наслідки для самої Росії у випадку завершення війни на її умовах. На думку політолога, повернення великої кількості російських військових після війни може створити для РФ серйозні внутрішні проблеми.

Однак, наголосив Саакян, європейська підтримка не означає, що Брюссель готовий закривати очі на проблеми в Україні.

"В ЄС ніхто не готовий закривати очі на корупцію в оточенні президента, мовчати про саботаж у виконанні реформ", — зазначив він.

За його словами, європейські партнери пов’язують фінансову допомогу з виконанням Україною власних зобов’язань. Якщо Київ бере на себе певні обіцянки, їх доведеться виконувати.

Саакян попередив, що саботаж реформ може мати практичні наслідки — зокрема призвести до пауз у фінансуванні. Водночас він наголосив: європейці готові допомагати Україні, але очікують від української влади виконання домовленостей.

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