Європа готує безповоротний крок, який жорстко принизить Путіна: озвучено жорстку заяву

Європейський Союз зберігає намір повністю відмовитися від імпорту російського газу до кінця 2027 року, попри нинішню енергетичну кризу та суттєве зростання вартості енергоносіїв. Про це 6 жовтня заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи перед Європейським парламентом у Страсбурзі.

Фото: портал "Коментарі"

За її словами, за останні роки ЄС уже зробив значний крок до енергетичної незалежності від Росії. Європейські країни почали активніше шукати альтернативних постачальників газу, одночасно нарощуючи інвестиції у власну чисту енергетику.

Фон дер Ляєн нагадала, що ще чотири роки тому Москва мала значний вплив на європейський енергетичний ринок. Тоді близько 45% газу, який імпортував Євросоюз, надходило з Росії. Після початку повномасштабної війни значну частину цих поставок було припинено.

"Чотири роки тому Росія намагалася нас шантажувати. На той час 45% нашого імпорту газу надходило з Росії. Майже за одну ніч майже весь цей імпорт був припинений. Але Європа трималася разом, і ми вийшли з цього сильнішими", — заявила президентка Єврокомісії.

Водночас залежність ЄС від російського газу вже суттєво скоротилася. За словами фон дер Ляєн, його частка впала до 12%, а наступною метою є повна відмова від таких поставок.

"Сьогодні наш імпорт російського газу скоротився з 45% до 12%. І ми скоротимо його до нуля до кінця наступного року", — наголосила вона.

При цьому Європі доводиться ухвалювати такі рішення в умовах нового енергетичного тиску. Фон дер Ляєн зазначила, що з кінця лютого газ подорожчав на 140%, а дизельне пальне — удвічі. За її словами, додаткові витрати Європи на імпорт викопного палива від початку війни в Ірані вже сягнули 100 млрд євро.

Попри це, президентка Єврокомісії висловила впевненість, що ЄС зможе пройти нинішню кризу та вийти з неї сильнішим.

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