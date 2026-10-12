logo_ukra

BTC/USD

82915

ETH/USD

2540.59

USD/UAH

44.96

EUR/UAH

50.24

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Ескалація зростатиме у рази: названо єдиний спосіб змусити Путіна піти на перемир'я
commentss НОВИНИ Всі новини

Ескалація зростатиме у рази: названо єдиний спосіб змусити Путіна піти на перемир'я

Росія продовжить атакувати українську енергетику до початку зими, а Київ посилюватиме тиск на стратегічні об’єкти РФ

12 жовтня 2026, 17:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російські удари по енергетичній інфраструктурі України можуть тривати щонайменше до початку зими, а бойові дії на фронті — загострюватися. Водночас Київ посилює відповідь на російські атаки, намагаючись змусити Кремль перейти до предметних переговорів про часткове припинення вогню. Такий прогноз озвучив керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв’ю "Главреду".

Ескалація зростатиме у рази: названо єдиний спосіб змусити Путіна піти на перемир'я

Фото: з відкритих джерел

За словами аналітика, продовження російських ударів по енергетичних об’єктах і загострення ситуації на фронті є базовим сценарієм на найближчий період. Проте Україна не обмежується обороною та завдає ударів у відповідь по стратегічних цілях на території РФ.

"Зверніть увагу на нашу проактивну позицію. Росіяни почали завдавати ударів по наших дата-центрах. Так, це спричинило певні проблеми, але я підкреслюю — локальні", — зазначив Чаленко. 

За його словами, Україна обрала для ударів російські цифрові об’єкти. Аналітик стверджує, що українські сили уразили три з п’яти великих дата-центрів компанії "Яндекс", що, за його оцінкою, спричинило серйозні порушення в їхній роботі. 

Чаленко вважає, що такі дії мають не лише військове, а й дипломатичне значення: Київ прагне посилити тиск на Москву та домогтися домовленостей щодо взаємного припинення атак на окремі об’єкти.

"Це свідчить про те, що рівень ескалації й надалі зростатиме. І це робитиметься, зокрема, для того, щоб змусити Росію перейти до предметних переговорів про секторальне припинення вогню", — пояснив експерт. 

 Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявив про готовність провести вибори, якщо Росія погодиться на повне припинення вогню на два місяці. Однак політтехнолог і співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький сумнівається, що кремлівський правитель Володимир Путін прийме таку пропозицію.   



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини