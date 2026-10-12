Ескалація зростатиме у рази: названо єдиний спосіб змусити Путіна піти на перемир'я

Російські удари по енергетичній інфраструктурі України можуть тривати щонайменше до початку зими, а бойові дії на фронті — загострюватися. Водночас Київ посилює відповідь на російські атаки, намагаючись змусити Кремль перейти до предметних переговорів про часткове припинення вогню. Такий прогноз озвучив керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв’ю "Главреду".

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За словами аналітика, продовження російських ударів по енергетичних об’єктах і загострення ситуації на фронті є базовим сценарієм на найближчий період. Проте Україна не обмежується обороною та завдає ударів у відповідь по стратегічних цілях на території РФ.

"Зверніть увагу на нашу проактивну позицію. Росіяни почали завдавати ударів по наших дата-центрах. Так, це спричинило певні проблеми, але я підкреслюю — локальні", — зазначив Чаленко.

За його словами, Україна обрала для ударів російські цифрові об’єкти. Аналітик стверджує, що українські сили уразили три з п’яти великих дата-центрів компанії "Яндекс", що, за його оцінкою, спричинило серйозні порушення в їхній роботі.

Чаленко вважає, що такі дії мають не лише військове, а й дипломатичне значення: Київ прагне посилити тиск на Москву та домогтися домовленостей щодо взаємного припинення атак на окремі об’єкти.

"Це свідчить про те, що рівень ескалації й надалі зростатиме. І це робитиметься, зокрема, для того, щоб змусити Росію перейти до предметних переговорів про секторальне припинення вогню", — пояснив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявив про готовність провести вибори, якщо Росія погодиться на повне припинення вогню на два місяці. Однак політтехнолог і співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький сумнівається, що кремлівський правитель Володимир Путін прийме таку пропозицію.