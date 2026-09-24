Експерт шокував: “Зеленський витрачає гроші на поразку України, а не на перемогу”

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Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський під час Генасамблеї ООН зустрівся із президентом США Дональдом Трампом. Зустріч тривала 40 хвилин і, за словами Зеленського, сторони обговорили ключові моменти.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Політолог Володимир Цибулько зазначив, що за такий короткий час сторони тільки торкнулися головних тем, без перспективи вирішення. За його словами, зустріч відбулася, в чомусь корисна, але точно не проривна. Один з головних плюсів зустрічі є те, що Зеленський зустрічається з Трампом, а Путін — ні. У цьому, зазначив експерт, Україна виграє.
Політолог зауважив, що питання, яке нас найбільше цікавило, по суті, поставлено на довгу паузу. Зеленський розповідає, що замість постачати ракети до Patriot, він вимагав у Трампа ліцензію на виробництво, зауважив експерт.
Цибулько додав, що Трамп не прикриє це марнотратство.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепа Гончаренка, план Зеленського щодо 40 днів примушення РФ до миру призвів до значної ескалації. І тепер, зазначив політик, Україні доводиться просити про перемир’я.