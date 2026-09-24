Президент України Володимир Зеленський під час Генасамблеї ООН зустрівся із президентом США Дональдом Трампом. Зустріч тривала 40 хвилин і, за словами Зеленського, сторони обговорили ключові моменти.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Політолог Володимир Цибулько зазначив, що за такий короткий час сторони тільки торкнулися головних тем, без перспективи вирішення. За його словами, зустріч відбулася, в чомусь корисна, але точно не проривна. Один з головних плюсів зустрічі є те, що Зеленський зустрічається з Трампом, а Путін — ні. У цьому, зазначив експерт, Україна виграє.

Політолог зауважив, що питання, яке нас найбільше цікавило, по суті, поставлено на довгу паузу. Зеленський розповідає, що замість постачати ракети до Patriot, він вимагав у Трампа ліцензію на виробництво, зауважив експерт.

“Україна збирається за півтора року запустити виробництво. А за півтора року взагалі від Києва що залишиться? Тобто Зеленський проморгав зі своїми феєрпоінтами, витратив неймовірні суми грошей і не побудував протиракетної оборони, не побудував атакувальних балістичних ракет. Все марнотратство зараз вилазить Зеленському боком”, — зазначив експерт.

Цибулько додав, що Трамп не прикриє це марнотратство.

“Українці бачать, що під час війни Зеленський витрачає гроші на поразку України, а не на перемогу України”, — підсумував політолог.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепа Гончаренка, план Зеленського щодо 40 днів примушення РФ до миру призвів до значної ескалації. І тепер, зазначив політик, Україні доводиться просити про перемир’я.