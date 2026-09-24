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Експерт шокував: “Зеленський витрачає гроші на поразку України, а не на перемогу”

Політолог Цибулько розповів про марнотратство Зеленського під час війни

24 вересня 2026, 15:18
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Кречмаровская Наталия

Президент України Володимир Зеленський під час Генасамблеї ООН зустрівся із президентом США Дональдом Трампом. Зустріч тривала 40 хвилин і, за словами Зеленського, сторони обговорили ключові моменти. 

Експерт шокував: “Зеленський витрачає гроші на поразку України, а не на перемогу”

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Політолог Володимир Цибулько зазначив, що за такий короткий час сторони тільки торкнулися головних тем, без перспективи вирішення. За його словами, зустріч відбулася, в чомусь корисна, але точно не проривна. Один з головних плюсів зустрічі є те, що Зеленський зустрічається з Трампом, а Путін — ні. У цьому, зазначив експерт, Україна виграє. 

Політолог зауважив, що питання, яке нас найбільше цікавило, по суті, поставлено на довгу паузу. Зеленський розповідає, що замість постачати ракети до Patriot, він вимагав у Трампа ліцензію на виробництво, зауважив експерт. 

“Україна збирається за півтора року запустити виробництво. А за півтора року взагалі від Києва що залишиться? Тобто Зеленський проморгав зі своїми феєрпоінтами, витратив неймовірні суми грошей і не побудував протиракетної оборони, не побудував атакувальних балістичних ракет. Все марнотратство зараз вилазить Зеленському боком”, — зазначив експерт. 

Цибулько додав, що Трамп не прикриє це марнотратство. 

“Українці бачать, що під час війни Зеленський витрачає гроші на поразку України, а не на перемогу України”, — підсумував політолог. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепа Гончаренка, план Зеленського щодо 40 днів примушення РФ до миру призвів до значної ескалації. І тепер, зазначив політик, Україні доводиться просити про перемир’я.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=M7zyUphaG30
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