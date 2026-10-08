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Експерт шокував правдою: наскільки насправді ефективні українські дрони та ракета “Фламінго”

Експерт Ступак розповів про ефективність влучань українських дронів та ракети “Фламінго”

8 жовтня 2026, 22:19
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Кречмаровская Наталия

Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступак розповів, що середня ефективність українських ракет “Фламінго” станом на серпень становила приблизно 15%. Тобто, уточнив, 15% з того, що було запущено, воно долетіло до цілі. За його словами, це була інформація західної статистики. 

Експерт шокував правдою: наскільки насправді ефективні українські дрони та ракета “Фламінго”

Дрони. Фото портал "Коментарі"

“Вони аналізували заявлені випадки і влучали 15% загальнозапущенних ракет”, — зауважив Ступак. 

За його словами, у 2023 році максимальна ефективність українських дронів була на рівні 75%.  

“Тобто запустили сотню, 75 долетіло. Це найкращий результат. Найгірший результат був 25%.Тобто із сотні запущених, тільки 25 долітало. З часом росіяни знайшли протидію, і скопіювали наші вироби, мобільні вогневі групи… Останні цифри, які я чув від наших військових, це приблизно 10% ефективність влучання”, — зауважив експерт.

За його словами, невідомо чи це загалом від кількості запущених дронів, адже запускають не тільки з вибухівкою, а й обманки, чи це тільки дрони з вибухівкою. Однак загально — 10%, підсумував Іван Ступак. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що системні обстріли Києва знову привернули увагу до питання — коли українська балістика полетить на Москву. Експерти розділилися в оцінках ситуації. Військовий експерт Роман Світан зазначив, що уже другий рік бачимо анонси, тепер черговий, що до кінця осені полетить балістика. І за його словами, не зрозуміло, коли взагалі буде українська балістика. 

Однак  політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів, що балістика вже літає. І, за його словами, літає там, де потрібно.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ela2_-pd_j4
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