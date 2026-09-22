Екс-мер Бєлгорода загинув на війні в Україні: на фронт він вирушив прямо з колонії

Колишній мер Білгорода Костянтин Полежаєв, який раніше засуджений за отримання хабара, загинув на війні проти України. Про це повідомляють російські ЗМІ. Обставини його загибелі та місце, де саме його було ліквідовано, поки що не розкриваються.

Костянтин Полежаєв. Фото: з відкритих джерел

Полежаєв очолював Бєлгород з 2015 по 2019 рік, після чого обійняв посаду заступника губернатора Білгородської області. Однак його кар'єра завершилася кримінальною справою.

У 2024 році суд визнав колишнього чиновника винним у отриманні хабара у розмірі 18 млн. рублів. За вироком Полежаєв мав провести п'ять років у колонії. При цьому незадовго до набрання чинності рішенням він уклав контракт з Міністерством оборони Росії і вирушив на війну проти України.

Після його відправлення на фронт російський апеляційний суд припинив провадження у справі. Таким чином, замість відбування призначеного покарання колишній чиновник опинився у зоні бойових дій у складі російських сил.

Наразі російські джерела повідомили про його загибель. Офіційної інформації про дату та обставини смерті колишнього мера Білгорода наразі немає.

Випадок Полежаєва вписується у ширшу практику залучення засуджених та інших категорій громадян до участі у війні проти України. Контракт з Міноборони в таких випадках дозволяє військовослужбовцям з-поміж ув'язнених уникнути або призупинити виконання покарання за дотримання встановлених російським законодавством умов.

Раніше повідомлялося про активізацію бойових дій на різних напрямках фронту. Зокрема, на півночі Донецької області продовжуються російські наступальні дії, у тому числі за участю підрозділів Третього армійського корпусу.

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