Є лише одна причина: Зеленський пояснив, чому Путін не наважиться натиснути ядерну кнопку

Президент України Володимир Зеленський не вірить, що російський диктатор Володимир Путін наважиться застосувати ядерну зброю. На думку глави держави, наслідки такого кроку виявляться настільки серйозними, що Москва ризикує втратити міжнародну підтримку, зокрема, з боку впливових держав. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Стівену Бартлетту для подкасту The Diary Of A CEO.

Ядерна зброя. Фото: з відкритих джерел

Український лідер визнав, що на тлі російської агресії не можна повністю виключати найнебезпечніші сценарії. Однак він переконаний: використання ядерної зброї стане для Кремля стратегічним прорахунком.

"Я не думаю, що вони ризикнуть застосувати ядерну зброю. Тому що тоді, я переконаний, у них не залишиться жодного союзника", — наголосив Зеленський, окремо згадавши США та Китай.

За словами президента, проблема полягає не лише у реакції інших держав на дії Росії. Застосування ядерної зброї створить небезпечний прецедент для всього світу, оскільки може змінити ставлення до використання такого озброєння у майбутніх конфліктах.

Зеленський зауважив, що після першого ядерного удару інші держави можуть розглядати подібний сценарій як допустимий інструмент ведення війни. Це підвищує ризики ескалації не тільки в Європі, а й на інших континентах, включаючи Близький Схід.

При цьому глава держави висловив упевненість, що Путін не піде на такий крок. Він пояснив це особливостями російської політичної системи, в якій влада та особисте становище глави Кремля тісно пов'язані між собою.

За оцінкою Зеленського, Путін прагнутиме зберігати існуючу систему до кінця свого життя, оскільки вона забезпечує його перебування при владі. Тому президент України вважає, що російський керівник не добровільно прийматиме рішення, наслідки якого можуть поставити під загрозу майбутнє самого режиму.

Водночас, заяви Зеленського відображають його оцінку ситуації, а не гарантують відсутність ядерної загрози. Ризики подальшої ескалації зберігаються, а позиція Кремля та реальні наміри російського керівництва залишаються предметом міжнародного занепокоєння.

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