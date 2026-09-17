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Дві пускові С-400 під ударом: ЗСУ атакували військові об’єкти РФ одразу на кількох напрямках

У Брянській області уражено установки російської ППО, біля Донецька - об’єкт із ударними дронами, ще кілька ударів припали на склади та райони зосередження військ

17 вересня 2026, 13:20
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Кравцев Сергей

Сили оборони України 16 вересня та в ніч на 17 вересня уразили низку важливих військових об’єктів російських військ. Серед цілей – дві пускові установки ЗРК С-400 у Брянській області РФ, об’єкт із ударними безпілотниками, склади та райони зосередження особового складу. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Дві пускові С-400 під ударом: ЗСУ атакували військові об’єкти РФ одразу на кількох напрямках

Установки С-400. Фото: з відкритих джерел

Дві пускові установки російського зенітного ракетного комплексу С-400 були уражені в районі населеного пункту Вигоничи Брянської області. Цей комплекс належить до основних систем протиповітряної оборони Росії та призначений для боротьби з літаками, безпілотниками й крилатими ракетами.

Ще один удар українські військові завдали в районі тимчасово окупованого Донецька. Там було уражено місце, де російські війська зберігали, готували до застосування та запускали ударні БпЛА.

Окремо Сили оборони атакували російську логістику. За даними Генштабу, у Курахівці та Новій Мар’ївці на Донеччині, а також у Луганську були уражені склади матеріально-технічних засобів.

Під удар також потрапили райони зосередження російських військових. Йдеться про Стрілкове на Херсонщині та Дружне на Луганщині.

У Генштабі наголосили, що операції проти ключових військових цілей російських сил продовжуються. Водночас оприлюднені дані стосуються саме заявлених уражень: інформації про масштаби пошкоджень та остаточні втрати російської сторони у повідомленні Генштабу не наведено.

С-400 "Тріумф" є російським зенітним ракетним комплексом великої та середньої дальності. До його складу входять пускові установки, радіолокаційні засоби та командний пункт. Росія заявляє про можливість ураження окремих цілей на дальності до 400 км.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна заявила про ліквідацію важливого російського генерала: у США відреагували.




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