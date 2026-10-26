Дрони вже долітають до Львова: як Росія розширює загрозу та чим Україна відповідає

Російські реактивні безпілотники все частіше з'являються над західними регіонами України, зокрема Рівненською, Волинською, Хмельницькою та Львівською областями. Як пояснив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю РБК-Україна, такі апарати здатні долати значні відстані та за характеристиками наближаються до крилатих ракет.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Дальність польоту залежить від оснащення безпілотника. Якщо зменшити бойову частину або відмовитися від частини обладнання, простір, що звільнився, можна використовувати для додаткового палива. У такому випадку апарат здатний летіти далі та виконувати розвідувальні завдання над західними областями. За словами Ігната, противник також перевіряє можливості нових моделей. Наприклад, "Герань-5" за формою та конструкцією нагадує ракету-дрон.

Українська ППО поступово підвищує ефективність боротьби з такими цілями. За словами представника Повітряних сил, під час окремих атак вдавалося збивати до 85% реактивних безпілотників. Однак навіть кілька апаратів, що прорвалися крізь оборону, можуть пошкодити підстанцію, склад чи порушити залізничне сполучення. Додаткову складність створюють туман, дощ та щільна хмарність.

Проти реактивних дронів результативно працює винищувальна авіація. Також застосовуються зенітні ракетні комплекси, ПЗРК, засоби радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та автоматизовані кулеметні турелі. Гнат розповів, що відомі випадки, коли турелі, оснащені системами захоплення та супроводу цілей, збивали навіть реактивні безпілотники.

Паралельно Україна зазнає реактивних дронів-перехоплювачів. Щоб наздогнати "Герань", що летить приблизно зі швидкістю 400 км/год, перехоплювачу, за оцінкою Гната, необхідно розвивати умовні 800 км/год або більше. Такі апарати дешевші за реактивні ударні дрони, тому їх розвиток може стати важливою частиною протиповітряної оборони.

Ще один виклик – боєприпаси "Бандероль" та "Дань-Т". За наведеними Ігнатом даними, минулого місяця застосували близько 350 таких апаратів. Вони можуть долати до 600 км та розвивати швидкість близько 600 км/год. Представник Повітряних сил зазначає, що противник нарощує їх застосування, хоча масштаби виробництва поки що залишаються незрозумілими.

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