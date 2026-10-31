Дрони атакували нафтовий комплекс в Уфі: пожежа спалахнула одразу біля трьох російських НПЗ

У російській Уфі після нічної атаки безпілотників сталася пожежа на території одного із підприємств нафтопереробного комплексу. Під удар потрапила Північна промислова зона міста, де практично впритул один до одного розташовані три великі НПЗ, що належать структурі "Башнефти". Про це повідомляє ASTRA з посиланням на OSINT-аналітиків та моніторинговий Telegram-канал Exilenova.

Удар по НПЗ в Уфі. Фото: з відкритих джерел

Близько третьої ночі в Башкортостані оголосили загрозу атаки безпілотників. Приблизно за годину жителі Уфи почали повідомляти у місцевих спільнотах про звуки, схожі на вибухи. Згодом з'явилися фотографії пожежі в промисловій зоні.

За попередньою оцінкою OSINT-аналітиків, які вивчили знімки очевидців, спалах міг статися на території заводу "Башнефть-Новойл". Імовірно, вогонь торкнувся встановлення каталітичного риформінгу Л-35.

Це важливий виробничий об'єкт, на якому одержують риформат – високооктановий компонент автомобільного бензину. Крім того, установка виробляє водень, необхідний очищення моторного палива. Її тривала зупинка може ускладнити випуск сучасних видів бензину та вплинути на роботу окремих технологічних ланцюжків підприємства.

При цьому мешканці міста стверджують, що безпілотники могли атакувати одразу два підприємства. Однак ця інформація поки що не отримала незалежного підтвердження. Масштаби пошкоджень та можливі наслідки для виробництва також залишаються невідомими.

Уфімський нафтопереробний комплекс включає три підприємства: "Башнефть-Новойл", "Башнефть-Уфанефтехім" та "Башнефть-УНПЗ". Усі вони входять до структури "Башнафти", що належить "Роснафті".

Сукупна потужність трьох заводів дозволяє переробляти до 23,5 млн. тонн сировини щорічно. Підприємства випускають бензин класу "Євро-6", дизельне паливо, авіаційну гас та промислові олії.

Особливого значення цій атаці надає розташування об'єктів: пошкодження однієї з технологічних ланок може зашкодити роботі окремих виробничих процесів всього комплексу. Уфа знаходиться приблизно за 1400 кілометрів за прямий від українського кордону.

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