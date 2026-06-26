У Нікополі Дніпропетровської області російські військові завдали удару FPV-дроном по цивільному мікроавтобусу. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 12 осіб отримали поранення. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Фото: з відкритих джерел

Серед постраждалих — дві 12-річні дівчинки. Дітей доставили до лікарні, де вони перебувають під наглядом медиків. За попередньою інформацією, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Також до медичних закладів госпіталізували ще п'ятьох дорослих. Найважчі травми дістали троє людей — двоє чоловіків віком 43 і 54 роки та 46-річна жінка. Іншим потерпілим надали необхідну допомогу, після чого вони продовжать лікування амбулаторно.

Удар повністю знищив мікроавтобус, а на місці влучання працюють екстрені служби та правоохоронці, які документують наслідки атаки.

Це не перший подібний випадок у Нікополі. Раніше російські війська вже застосовували FPV-дрони проти цивільних на дорогах міста. Тоді внаслідок атаки загинули троє людей, серед яких 87-річна жінка, її 51-річний син та людина з інвалідністю. За інформацією місцевої влади, удар було завдано свідомо по цивільних, які перебували на відкритій ділянці дороги.

Нікополь регулярно зазнає обстрілів і атак безпілотників через близькість до тимчасово окупованої території. Російські війська систематично завдають ударів по цивільній інфраструктурі та транспорту, що призводить до жертв серед мирного населення.

Портал "Коментарі" вже писав, що українські Сили оборони працюють над тим, щоб поступово виснажити військовий потенціал Росії та наблизити момент, коли її можливості почнуть скорочуватися. Про це в інтерв'ю The Times заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.