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Драпатий скасував рішення Сирського: яка загроза нависла на Запорізькому напрямку

Михайло Драпатий повернув 7-й корпус ДШВ з Волині на Запорізький напрямок.

5 жовтня 2026, 20:00
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Slava Kot

Новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий переглянув рішення свого попередника Олександра Сирського про перекидання 7-го корпусу Десантно-штурмових військ на Волинь. Замість перебування в західному регіоні військових направили на Запорізький напрямок, де, за даними журналістів "Української правди", Росія накопичує сили поблизу Гуляйполя.

Драпатий скасував рішення Сирського: яка загроза нависла на Запорізькому напрямку

Драпатий скасував рішення Сирського

Як пише "Українська правда", на початку літа Сирський перевів 7-й корпус із Добропільського напрямку на Донеччині на Волинь. За інформацією джерел журналістів, це рішення було пов’язане з очікуванням можливого наступу з території Білорусі.

Після призначення головнокомандувачем Драпатий переглянув це розпорядження. За словами військових, які поспілкувалися з "Українською правдою", вони провели на Волині не більш як два тижні, після чого вирушили на Запоріжжя.

"Нам поставили задачу посилити УВ "Південь" новим корпусом", — розповіли бійці.

За даними джерел видання, поблизу Гуляйполя російські війська накопичують ресурси для можливого наступу. Один з ризиків полягає у спробі охопити Запоріжжя зі східного напрямку. 

За інформацією журналістів, до складу підсилення корпусу увійшли додаткові підрозділи, зокрема 225-й окремий штурмовий полк. Військові зазначили, що воліли б воювати власним складом підрозділів, оскільки це сприяє кращій взаємодії.

У матеріалі "Української правди" також ідеться про ширші зміни у військовому управлінні. За словами співрозмовників видання, Драпатий прагне надати командирам більше самостійності в ухваленні рішень, а також повернути командуванню Об’єднаних сил ширші повноваження щодо управління військами на фронті. Ще один напрям змін — переведення підрозділів Сил оборони на систему ситуаційної обізнаності "Дельта". За інформацією джерел журналістів, ці кроки є частиною перегляду підходів до управління військами після зміни головнокомандувача.

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Джерело: https://www.pravda.com.ua/articles/2026/10/05/8056459/
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