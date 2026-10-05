Драпатий скасував рішення Сирського: яка загроза нависла на Запорізькому напрямку

Новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий переглянув рішення свого попередника Олександра Сирського про перекидання 7-го корпусу Десантно-штурмових військ на Волинь. Замість перебування в західному регіоні військових направили на Запорізький напрямок, де, за даними журналістів "Української правди", Росія накопичує сили поблизу Гуляйполя.

Драпатий скасував рішення Сирського

Як пише "Українська правда", на початку літа Сирський перевів 7-й корпус із Добропільського напрямку на Донеччині на Волинь. За інформацією джерел журналістів, це рішення було пов’язане з очікуванням можливого наступу з території Білорусі.

Після призначення головнокомандувачем Драпатий переглянув це розпорядження. За словами військових, які поспілкувалися з "Українською правдою", вони провели на Волині не більш як два тижні, після чого вирушили на Запоріжжя.

"Нам поставили задачу посилити УВ "Південь" новим корпусом", — розповіли бійці.

За даними джерел видання, поблизу Гуляйполя російські війська накопичують ресурси для можливого наступу. Один з ризиків полягає у спробі охопити Запоріжжя зі східного напрямку.

За інформацією журналістів, до складу підсилення корпусу увійшли додаткові підрозділи, зокрема 225-й окремий штурмовий полк. Військові зазначили, що воліли б воювати власним складом підрозділів, оскільки це сприяє кращій взаємодії.

У матеріалі "Української правди" також ідеться про ширші зміни у військовому управлінні. За словами співрозмовників видання, Драпатий прагне надати командирам більше самостійності в ухваленні рішень, а також повернути командуванню Об’єднаних сил ширші повноваження щодо управління військами на фронті. Ще один напрям змін — переведення підрозділів Сил оборони на систему ситуаційної обізнаності "Дельта". За інформацією джерел журналістів, ці кроки є частиною перегляду підходів до управління військами після зміни головнокомандувача.

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