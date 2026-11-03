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Донбас вже ніколи не дістанеться Путіну: стало відомо про шокуючий улььтиматум для армії РФ

Російська армія нібито змушена перейти до оборони через дефіцит пального, а запаси, підготовлені для наступу, можуть перекинути до Москви

3 листопада 2026, 10:15
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Клименко Елена

Російська армія могла призупинити осінню наступальну операцію на Донеччині та перейти до оборони через проблеми із забезпеченням пальним. Начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов нібито наказав окупаційним військам зупинити наступальні дії. Причиною такого рішення називають дефіцит пального на території Росії. Про це повідомив блогер Михайло Рогоза у своєму акаунті в соцмережі X.

Донбас вже ніколи не дістанеться Путіну: стало відомо про шокуючий улььтиматум для армії РФ

Фото: з відкритих джерел

За його інформацією, пальне, яке російська армія накопичувала для осіннього наступу в Донецькій області, тепер можуть відправити до Москви. Російська столиця нібито знову зіткнулася з нестачею пального через відновлення українських ударів по нафтопереробних заводах РФ.

Стверджується, що Кремль ухвалив відповідне рішення після атаки на НПЗ у Капотні. У разі підтвердження цієї інформації це може свідчити про серйозні проблеми з логістикою та забезпеченням російського угруповання на фронті. 

Водночас повного припинення бойових дій на Донеччині очікувати не варто. За оцінкою Рогози, окупанти й надалі здійснюватимуть локальні атаки, щоб російський Генштаб міг звітувати про нібито захоплення нових українських територій.

Блогер також наголосив, що російські війська знову не змогли виконати наказ диктатора Володимира Путіна щодо захоплення всієї Донецької області до кінця 2026 року. На його думку, окупаційна армія не зможе досягти цієї мети й у 2027 році. 

Найскладнішою для російських військ Рогоза назвав ситуацію на напрямках Слов'янська та Краматорська. Крім того, окупанти продовжують загрузати в міських боях за Костянтинівку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що політолог Ігор Рейтерович вважає, що сподівання Володимира Путіна на тристоронню зустріч із президентами США та Китаю Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном, під час якої можна було б обговорити майбутнє України, поки не мають реальних перспектив.  



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Джерело: https://x.com/Oct7NeverForget/status/2117429726687977801
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