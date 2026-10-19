Донбас в обмін на гарантії США та Європи: опитування показало, що думають українці

Більшість українців не підтримує передачу Росії всього Донбасу в обмін на гарантії безпеки з боку США та європейських країн. Категорично неприйнятним такий сценарій вважають 61% громадян. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 8-16 жовтня.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Згідно з дослідженням, погодитись на подібну поступку готові 35% респондентів. При цьому соціологи зазначають, що більшість із них визнають складність такого рішення. Ще 4% опитаних не змогли визначитись зі своєю позицією.

За даними КМІС, порівняно з кінцем липня – початком серпня статистично значимих змін у суспільних настроях не відбулося.

Соціологи окремо порівняли відповіді учасників опитування, яких опитували до та після оголошення "дизельної угоди" та подальшого тиску на Україну. Серед респондентів, які відповіли 8-9 жовтня, категорично проти передачі Донбасу було 57%. У період із 10 по 16 жовтня цей показник становив 62%.

У КМІС наголошують, що різниця знаходиться в межах статистичної похибки. Проте результати поки що не свідчать про зростання готовності українців прийняти таку пропозицію.

"Принаймні поки кампанія тиску на Україну не призвела до вищої готовності прийняти цю пропозицію", — зазначають соціологи.

Негативне ставлення до передачі територій фіксується у всіх регіонах країни: таке рішення відкидають щонайменше половина опитаних або більшість респондентів.

Результати дослідження показують, що гарантії безпеки самі по собі не роблять територіальних поступок прийнятними для значної частини українського суспільства. При цьому опитування відбиває думку респондентів на момент проведення дослідження, а не остаточну позицію всіх громадян щодо можливих умов завершення війни.

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