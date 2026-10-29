Донбас Путіну “не по зубах”: на що Кремль готовий піти заради завершення війни

Ситуація в РФ погіршується, як зазначають експерти, величезні втрати на фронті, економіка тріщить, санкції тиснуть. З одного боку лідер РФ, можливо хоче завершити війну, поки не втратив країну, з іншого — ставить ультиматум щодо отримання повного контролю над Донецькою та Луганською областями. Чи хоче Путін завершити війну в Україні якнайшвидше, навіть без всього Донбасу, і які реальні плани Кремля — відповіли три моделі штучного інтелекту.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

За оцінкою Gemini, захоплення Донбасу — не кінцева мета Кремля. Головний інтерес Путіна полягає в контролі над майбутнім України та зміні європейської системи безпеки.

Водночас російська економіка стикається з наслідками рекордних воєнних витрат, інфляції та дефіциту кадрів. Виснажуються і запаси бронетехніки, а нова мобілізація може посилити соціальну напругу.

Однак відмова від Донбасу загрожує міфу про перемогу, який Кремль просуває всередині країни. Тому, на думку Gemini, Путіну потрібна не капітуляція перед обставинами, а пауза на власних умовах, яка дозволить послабити санкційний тиск і зберегти важелі впливу на Київ.

Grok не погоджується з тезою, що Путін справді поспішає завершити війну без усього Донбасу. На думку чат-бота, Кремль може використовувати переговори для отримання економічних поступок, водночас продовжуючи військовий тиск на Україну.

Донбас для Путіна — символ перемоги, який має виправдати величезні людські втрати. Без нього завершення війни може виглядати всередині Росії як провал.

Grok вважає, що Кремль може розраховувати на втому Заходу та ослаблення України через удари по енергетиці. Тому швидке завершення війни без територіальних здобутків, які Путін зможе подати як перемогу, малоймовірне.

DeepSeek пояснює можливе прагнення Путіна до паузи страхом політичної поразки. Завершення війни без результату, який можна оголосити перемогою, може загрожувати його становищу та безпеці.

Другий чинник - економіка. Тривала війна потребує значних ресурсів, а падіння доходів від нафти й газу посилює тиск на бюджет, бізнес і суспільство.

За версією DeepSeek, Кремль може прагнути заморозити конфлікт, щоб зберегти обличчя, перегрупуватися та продовжити тиск на Україну іншими методами. Це радше спосіб зберегти владу й можливості для подальших дій, ніж жест заради миру.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що Донбас для Путіна має не лише територіальне, а й політичне значення, а можливе припинення бойових дій може бути способом зберегти ресурси та контроль над ситуацією.

Відрізняються акценти: Gemini наголошує на економічному виснаженні та зміні європейської безпеки, Grok — на затягуванні переговорів і спробах дочекатися ослаблення України, а DeepSeek — на страху втратити владу.

Висновок: моделі ШІ дали аналітичні оцінки, однак це не доказ готовності Кремля відмовитися від своїх цілей та завершити війну.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке рішення Путіна може перетворити Росію на попіл.



