Донбас, енергетика та гарантії безпеки: на що США готові піти заради України

У США 9 та 10 жовтня відбудуться переговори по війні в Україні. Очікування, враховуючи заяви лідерів країн напередодні, не надто оптимістичні. Однак шанс є. Штучний інтелект поділився думкою — на які результати можуть сподіватися українці.

Переговори. Фото портал "Коментарі"

На думку Gemini, нинішній етап переговорів — це передусім боротьба за правила майбутнього врегулювання, а не підготовка готової мирної угоди. Швидкого рішення, яке миттєво зупинить війну, очікувати не варто.

Водночас зустрічі можуть допомогти Україні узгодити позиції із західними партнерами, домогтися посилення санкційного тиску та військової підтримки. Головний результат, на який можуть сподіватися українці, — недопущення кулуарних домовленостей "про нас без нас" і формування дорожньої карти для можливого тристороннього діалогу на вигідніших для Києва умовах.

Чат-бот Grok також не прогнозує швидкого миру. За його оцінкою, одним із можливих результатів переговорів може стати часткове припинення ударів по енергетичних об’єктах і судноплавству. Це могло б дати Україні певну передишку взимку та зменшити ризики для міст.

Серед інших можливих результатів чат-бот називає збільшення постачання засобів протиповітряної оборони, прискорення фінансової допомоги та посилення тиску на Москву — країну-агресорку. Також він припускає, що сторони можуть домовитися про наступний раунд переговорів за участю російської сторони.

Водночас Grok наголошує: Путін продовжує вимагати Донбас, а отже, перспективи повноцінної мирної угоди залишаються туманними.

DeepSeek оцінює перспективи ще обережніше. Чат-бот звертає увагу на заяву держсекретаря США Марко Рубіо, який, за наведеною відповіддю, сказав, що "дипломатичне рішення вислизнуло". Серед головних перешкод DeepSeek називає вимогу Москви встановити повний контроль над Донбасом і незгоду Києва на такі умови.

Водночас чат-бот вказує на можливі зміни в американському плані: за його словами, з документа зникли вимоги негайного виведення українських військ із Донецької області та визнання окупованих територій російськими. Це DeepSeek розцінює як тактичну поступку, а не прорив.

Найбільш реалістичним сценарієм він вважає часткове перемир’я щодо енергетики та зернових коридорів. Однак навіть така домовленість залишається непевною через відсутність зацікавленості Росії. DeepSeek також наголошує, що питання територіальних поступок для України є принциповим.

Усі три моделі сходяться в головному: очікувати на швидке завершення війни після переговорів у США не варто. Найбільш предметним результатом вони вважають можливе часткове перемир’я, а також продовження військової та фінансової підтримки України.

Різниця — в акцентах. Gemini зосереджується на захисті українських інтересів за столом переговорів. Grok докладніше описує можливі практичні результати — від обмеження ударів до додаткової допомоги. DeepSeek наголошує на суперечностях щодо Донбасу та обмеженості можливих поступок.

Отже, за оцінками чат-ботів, найближчий результат переговорів — радше спроба зменшити інтенсивність війни та виграти час, ніж досягнення повноцінного миру. Водночас це сценарії, наведені моделями, а не підтверджені домовленості сторін.

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