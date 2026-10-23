“Долар по 150 і це без паніки”: Коломойський дав шокуючий прогноз щодо війни

В українському інформаційному полі триває дискусія щодо умов припинення війни, перемир’я тощо.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Український бізнесмен Ігор Коломойський розповів про ситуацію в економіці та спрогнозував, коли та як закінчиться війна.

Щодо встановлення перемир’я він зазначив, що потрібно відповісти на ряд питань, що буде потім.

“Перемир'я? Ок. Що з армією робити? Що із чоловіками за кордон? І найголовніше — Європа продовжуватиме гроші давати, коли світ почнеться”, — вказав на питання бізнесмен.

Також він окреслив ситуацію в економіці.

"Мінус зерно, мінус металургія. Експортного потенціалу, дай боже, щоб був там 15-20 млрд. Імпорт 70. Тобто сальдо зовнішньої торгівлі — 50-60 млрд. Маємо, як жити? Запасів тільки на рік вистачить на підтримку курсу", — зауважив Коломойський.

За його словами, реальний курс долара на сьогодні 150 грн і підкреслив, що “це без паніки”.

"Тому, коли кажете перемир'я, треба думати про те, що за цим стоїть. Тому до переговорів я ставлюся абсолютно індиферентно, знаючи наперед, що нічого з цього не вийде. Стоятимемо і терпітимемо", — зауважив бізнесмен.

Поки, уточнив він, є тільки один позитивний момент — вік Путіна. Акцентував, що йому уже 74 роки і колись буде фінальна частина.

"От як тільки там зміниться, відразу, я думаю, почнуться переговори про реальний мир, там межі дев'яносто першого року, зняття санкцій, повернення до чогось. Тільки треба дочекатися і потерпіти. Але це моє бачення. Зараз все змінюється. Динаміка буває різна", — підсумував Коломойський.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яка фраза Зеленського, за словами нардепа Гончаренка, зупинила мирні переговори.



