Доки живий, буде воювати: експерт зробив жорстку заяву про новий цинічний план Путіна в Україні



















Переговори між Росією та Сполученими Штатами не обов’язково свідчать про наближення завершення війни проти України. Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що Кремль може використовувати дипломатичні контакти для створення враження прогресу, водночас не відмовляючись від своїх вимог до Києва.

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За словами експерта, Москва прагне залучити американську адміністрацію до тиску на українське керівництво, сподіваючись домогтися поступок. Водночас Загородній переконаний, що сам факт зустрічей не означає готовності Володимира Путіна змінити свою позицію.

"Немає ніякого переговорного процесу. Поки Путін живий, він буде воювати", — заявив політтехнолог.

Він також звернув увагу на вимоги російської сторони щодо виходу українських військ із територій, які Москва вважає своїми умовами для припинення вогню. На думку Загороднього, такі позиції демонструють, що сторони залишаються далеко одна від одної, а переговори можуть використовуватися для підтримання контактів зі США.

"Росіяни імітують переговорний процес для того, щоб підтримувати зв’язок з американцями", — зазначив експерт.

Загородній припустив, що Кремль розраховує на можливість вплинути на рішення Києва через Вашингтон. Однак, на його думку, Україна не має погоджуватися на поступки лише через сам факт дипломатичної активності.

Окремо політтехнолог наголосив на значенні військового тиску. Він вважає, що удари по російській інфраструктурі залишаються одним з інструментів впливу на ситуацію та можуть ускладнювати для Москви реалізацію її планів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Росія намагається просувати ідею домовленостей між великими державами про новий розподіл сфер впливу, однак реалізація такого сценарію щодо України залишається під питанням. Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що розмови про нову Ялтинську конференцію можуть бути вигідними насамперед Кремлю, який прагне представити себе рівноправним партнером Сполучених Штатів і Китаю.