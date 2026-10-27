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Кравцев Сергей
Дата переговорів у Росії завжди буде після чогось. Помічник Путіна Ушаков пояснив, після чого. Переговори з американцями й Україною РФ готова відновити після 4 листопада, після російського Дня народної єдності. Перша зустріч, за його словами, буде "пристрілочною", на ній "багато не вирішиш". Про це розповів політичний оглядач, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Аналітик зазначив, далі 18-19 листопада саміт АТЕС у Шеньчжені, де, за словами Ушакова, готують зустріч Путіна, Трампа і Сі. І від неї залежить, чи поїде Путін на саміт G20 у Маямі 14-15 грудня.
Микола Лукашук зазначає, кожна дата тягне наступну. Відтак, прогнозує експерт, до Нового року нічого суттєвого не станеться.
Він зауважив, далі вже Медведєв видав десять пунктів, у яких президент Володимир Зеленський винен Трампу в усьому. Потім активізувалася колишня прессекретарка президента, яка написала англійською для західної аудиторії, що мир відкидає Володимир Зеленський. Адресат обох текстів – насамперед американці та європейці. Це та сама теза, а ми сьогодні спираємося на країни Європи, і їхня підтримка для нас дуже важлива.
Також видання "Коментарі" повідомляло – в Італії спалахнула суперечка через допомогу Україні: чия заява викликала гнів Мелоні.