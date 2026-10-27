До якої дати Росія буде готова зупинити війну: яку думку росіяни навʼязують світові

Дата переговорів у Росії завжди буде після чогось. Помічник Путіна Ушаков пояснив, після чого. Переговори з американцями й Україною РФ готова відновити після 4 листопада, після російського Дня народної єдності. Перша зустріч, за його словами, буде "пристрілочною", на ній "багато не вирішиш". Про це розповів політичний оглядач, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Аналітик зазначив, далі 18-19 листопада саміт АТЕС у Шеньчжені, де, за словами Ушакова, готують зустріч Путіна, Трампа і Сі. І від неї залежить, чи поїде Путін на саміт G20 у Маямі 14-15 грудня.

Микола Лукашук зазначає, кожна дата тягне наступну. Відтак, прогнозує експерт, до Нового року нічого суттєвого не станеться.

"Зверніть увагу: попередня дата переговорів, коли росіяни були готові говорити про закінчення війни, була після їхніх виборів до Держдуми у вересні. І тоді, за словами Ушакова, їх зірвала Україна. Знову Україна. Висновок, який росіяни усім навʼязують: Україна не хоче миру", – зазначив оглядач.

Він зауважив, далі вже Медведєв видав десять пунктів, у яких президент Володимир Зеленський винен Трампу в усьому. Потім активізувалася колишня прессекретарка президента, яка написала англійською для західної аудиторії, що мир відкидає Володимир Зеленський. Адресат обох текстів – насамперед американці та європейці. Це та сама теза, а ми сьогодні спираємося на країни Європи, і їхня підтримка для нас дуже важлива.

"Тому коли побачите, як одночасно активізуються блогери й різні проросійські телеграм-канали з тезою "Україна не хоче закінчення війни" або "Президент не хоче миру" – зверніть увагу, під яку дату це робиться. Росія може зупинити бойові дії в будь-який момент, але вона цього не хоче. Поки що. З цього і виходьте, плануючи своє життя", – резюмував Лукашук.

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