«До холодів війна не закінчиться»: Стубб назвав три речі, які потрібні Україні цієї зими

Президент Фінляндії Олександр Стубб вважає, що війна Росії проти України не завершиться до настання зими. В інтерв'ю Reuters він заявив, що підтримує дипломатичні зусилля щодо досягнення перемир'я, проте поки що не бачить передумов для швидкого закінчення бойових дій.

Александр Стубб. Фото: з відкритих джерел

За словами Стубба, перед Україною напередодні холодного сезону стоять три ключові завдання. Перша – посилення протиповітряної оборони. Друга – захист енергетичної інфраструктури, від якої залежить стабільність країни взимку. Третя – забезпечення фінансування.

"Ми готуємо пакет допомоги до зими, оскільки я не бачу передумов до того, що війна закінчиться до настання холодів", — заявив фінський президент.

Окремо Стубб звернувся до Ілона Маска з проханням розширити покриття супутникового інтернету Starlink на території, де знаходяться російські пускові установки балістичних ракет. Йдеться, за його словами, як про окуповані території України, так і про територію Росії.

Фінський лідер вважає, що така можливість могла б допомогти Україні протидіяти ракетним загрозам і, як він сказав, рятувати життя.

При цьому Стубб позитивно оцінив поновлення мирних переговорів за участю США. Найпростішим першим кроком він назвав повне припинення вогню без попередніх умов.

Після цього, на його думку, сторони могли б перейти до обговорення питань безпеки, територій, відновлення України та компенсацій.

Серед можливих сценаріїв Стубб також назвав заморожування лінії зіткнення із створенням 30-кілометрових буферних зон по обидва боки. Ще одним варіантом він вважає часткове припинення ударів по енергетичній та зерновій інфраструктурі.

Таким чином, Гельсінкі одночасно робить ставку на дипломатичне врегулювання та готується до затяжного протистояння. Стубб вважає, що Україні потрібна додаткова підтримка вже зараз – незалежно від того, наскільки швидко розвиватимуться переговори.

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