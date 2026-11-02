Для нього варіант, щоб Україна не мала голосу: озвучено страшний прогноз задуму Трампа у війні



















Політтехнолог Олексій Голобуцький вважає, що підхід президента США Дональда Трампа до переговорів із Росією створює загрозу для України. На його думку, американський лідер може прагнути домовитися з Володимиром Путіним без повноцінної участі Києва, розглядаючи війну як частину ширшого геополітичного торгу за участю Китаю.

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Голобуцький пояснює таку позицію прагматичним підходом Трампа до міжнародної політики. За оцінкою політтехнолога, президент США насамперед шукає угоди, які вважатиме вигідними для себе, а Росія може здаватися йому привабливішим партнером через природні ресурси та можливості для масштабних економічних домовленостей.

"Йому взагалі варіант, щоби Україна не мала жодного голосу, був би ідеальним", — зазначив Голобуцький, коментуючи можливу логіку американського президента.

Водночас експерт наголошує, що домовленості між великими державами ще не означають, що Україна автоматично погодиться з їхніми умовами. На його думку, українське суспільство та внутрішня стійкість держави є чинниками, які не дозволяють просто вирішити долю країни без її участі.

Як приклад Голобуцький згадав Будапештський меморандум. Він вважає, що цей документ продемонстрував небезпеку домовленостей, які не підкріплені дієвими механізмами захисту.

Окремо політтехнолог застеріг від сценарію так званої "нової Ялти", коли провідні держави могли б спробувати поділити сфери впливу. Однак, за його словами, навіть якщо Вашингтон і Москва досягнуть певних домовленостей, це не гарантує їх реалізації, адже власні інтереси мають також Європа та Україна.

"Україна вже показала, що з нею не можна просто домовитися за її спиною і вважати, що питання вирішене", — підкреслив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що Міністерство оборони Росії планує змінити порядок виплати зарплат військовослужбовцям і перенести грудневі нарахування на січень наступного року.