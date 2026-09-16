Дизель важливіше, ніж вбивства людей: Трампа жорстко принизили через заяви про перемир'я



















Заяви президента США Дональда Трампа про нібито досягнуте енергетичне перемир'я між Україною та Росією можуть бути пов'язані не лише з дипломатією, а й із внутрішньополітичною ситуацією у Сполучених Штатах. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко, пов'язавши поспіх Білого дому зі зростанням цін на пальне напередодні проміжних виборів до Конгресу.

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Трамп 14 вересня заявив, що Україна та Росія погодилися не атакувати енергетичні об'єкти одна одної. Водночас Володимир Зеленський уточнив, що формальної домовленості ще немає і Київ очікує конкретики та гарантій виконання можливого режиму припинення ударів Росією.

За словами Фесенка, для Трампа особливо чутливою стала ситуація з вартістю дизельного пального у США, яка перевищила $6 за галон. AP та Reuters також повідомляють про дефіцит дизеля і перебої на світовому паливному ринку на тлі війни з Іраном та скорочення російського експорту.

"Ціна на дизель — це дуже важливо. А тут ще одна причина, чому зростає ціна на дизель. Головна причина — це зростання ціни на нафту, яке відбулося внаслідок війни США проти Ірану", — вважає Фесенко.

Політолог припускає, що Трамп розраховує за допомогою гучних заяв вплинути на очікування ринків і продемонструвати американським виборцям, що адміністрація намагається стримати ціни.

"Він сподівається, що після його заяв про енергетичне перемир'я між Україною і Росією ціни на дизель у США, ну і на бензин також, будуть знижуватися", — пояснив експерт.

При цьому перспектива реального перемир'я залишається невизначеною. Financial Times повідомляла, що Москва не поспішала погоджуватися на припинення ударів перед зимою. Водночас Кремль публічно підтримав саму ідею взаємного мораторію, висунувши додаткові умови.

"Американці дійсно спробують все ж таки домовитися із Москвою і з Києвом про таке енергетичне перемир'я. А от чи вдасться домовитись? Отут у мене є багато сумнівів", — підсумував Фесенко.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент Володимир Зеленський заявив, що готовий провести вибори в Україні, однак війна, законодавчі обмеження та безпекові ризики наразі не дозволяють організувати повноцінне голосування. Про це глава держави розповів в інтерв'ю американському телеканалу CBS News.