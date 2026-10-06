«Дивний напрям»: загарбники терміново перекидають колону військових машин у бік Новоазовська

Російські окупаційні сили демонструють несподівану зміну логістичних маршрутів на загарбаних територіях Донеччини. Про фіксацію нетипового переміщення техніки повідомив керівник Центру вивчення окупації та ексрадник легітимного міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його інформацією, чергова військова колона ворога висунулася у напрямку, який викликає запитання у військових аналітиків.

Масове перекидання військової техніки окупантів

Експерт підкреслив, що рух загарбників відбувається у реальному часі.

"Прямо зараз колона русні з 7 вантажівок понеслась в бік Новоазовська", — поінформував очільник Центру вивчення окупації.

Андрющенко окремо зауважив, що цей маршрут суттєво відрізняється від звичних шляхів постачання передових підрозділів РФ. Зазвичай важка техніка та жива сила окупантів спрямовуються ближче до лінії бойового зіткнення, тоді як рух у тилову зону Приазов'я наразі виглядає нестандартно.

Аналітик не став приховувати свого подиву щодо кінцевої точки призначення цього ворожого підрозділу.

"Дивний напрям", — резюмував Петро Андрющенко, натякаючи на можливі приховані перегрупування чи зміну пріоритетів у забезпеченні підрозділів ворога.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що нещодавно учасники спротиву на окупованих територіях фіксували масове перекидання техніки на Запорізький напрямок. На початку жовтня російські окупаційні війська три доби поспіль нарощували інтенсивність перекидання додаткових резервів та боєприпасів із території РФ на лінію фронту в Запорізькій області. Наразі основний транзитний потік загарбників фіксується за маршрутом Маріуполь — Бердянськ, звідки ворожі сили спрямовують безпосередньо на Оріхівський та Степногірський напрямки.