Дипломатія більше не працює: чому Путін відчуває, що скоро переможе

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Все більше життя у Києві нагадує лотерею. Враження таке, що росіяни вирішили вирівняти співвідношення не на свою користь загиблих й важко поранених на фронті за рахунок вбивств українського цивільного населення або зразу, або через позбавлення базових потреб для існування. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.
Удар по Києву. Фото: з відкритих джерел
Він зауважив, мріяти про мир, значить – сподіватися на швидку появу у нас балістики, масштабування, подолання асиметрії. Інакше ворога не зупинити.
Він зауважив, дипломатія працює тільки тоді, коли паритет чи баланс є і не летять лише в тебе над головою ракети. Коли ворог знає: на кожний його засіб ураження знайдеться такий же. Все інше – імітація.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія може посилювати кампанію ударів по Києву одночасно із спробами дестабілізувати життя української столиці. Про це пише The Economist із посиланням на двох високопоставлених українських чиновників.
За даними видання, йдеться не лише про традиційні удари по енергетичній інфраструктурі. Серед потенційних цілей чиновники називають центри обробки даних та об'єкти, пов'язані з повсякденним життям міста. За їхньою оцінкою, пік кампанії може припасти на листопад.
Раніше "Коментарі" писали – є дві проблеми: у Раді розповіли, чому ППО не справляється з дронами РФ.