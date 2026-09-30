Дипломатія більше не працює: чому Путін відчуває, що скоро переможе

Все більше життя у Києві нагадує лотерею. Враження таке, що росіяни вирішили вирівняти співвідношення не на свою користь загиблих й важко поранених на фронті за рахунок вбивств українського цивільного населення або зразу, або через позбавлення базових потреб для існування. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Удар по Києву. Фото: з відкритих джерел

"Очевидно, що це, насамперед – психологічна атака, але вбивства цивільних, як додатковий бонус, передбачені. Чесно кажучи, незадоволення певне є. Щоб не доводити до стресу – відкриваю карту Москви і вдивляюся уважно в потенційні цілі… Ну, щоб менше засобів і з більшою ефективністю… І, щоб подалі від цивільних… Цілей – просто купа! Аматорство, звісно, але трохи допомагає…", — зазначив експерт.

Він зауважив, мріяти про мир, значить – сподіватися на швидку появу у нас балістики, масштабування, подолання асиметрії. Інакше ворога не зупинити.

"І не кажіть мені тільки оце все: про те, що дипломат, а дипломатія – це ж про мир, а не про зброю…", — зазначив аналітик.

Він зауважив, дипломатія працює тільки тоді, коли паритет чи баланс є і не летять лише в тебе над головою ракети. Коли ворог знає: на кожний його засіб ураження знайдеться такий же. Все інше – імітація.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія може посилювати кампанію ударів по Києву одночасно із спробами дестабілізувати життя української столиці. Про це пише The Economist із посиланням на двох високопоставлених українських чиновників.

За даними видання, йдеться не лише про традиційні удари по енергетичній інфраструктурі. Серед потенційних цілей чиновники називають центри обробки даних та об'єкти, пов'язані з повсякденним життям міста. За їхньою оцінкою, пік кампанії може припасти на листопад.

Раніше "Коментарі" писали – є дві проблеми: у Раді розповіли, чому ППО не справляється з дронами РФ.



