Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Перший посол України в Росії Володимир Крижанівський вважає, що інтерес Кремля до Донбасу пов'язаний не стільки з його корисними копалинами, скільки зі стратегічними та релігійними мотивами. За його словами, очільник РФ Володимир Путін має певний "фетиш".
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Володимир Крижанівський в інтерв'ю "Главкому" заявив, що Росія не відчуває гострої потреби в українських шахтах, оскільки має значні запаси корисних копалин на власній території.
На його думку, контроль над Донбасом Москва може розглядати як можливість для подальшого просування на південь України. Крижанівський пов'язує це з прагненням Росії отримати додаткові важелі впливу на українські території та чорноморський напрямок.
Окремо дипломат звернув увагу на релігійний фактор та заявив, що Путін має певний "фетиш" до української лаври та хоче захопити, хоча одну.
Дипломат також вважає, що подальше просування російських військ на півдні України залежатиме, зокрема, від підтримки Києва з боку США та європейських держав. Він висловив побоювання щодо можливих змін політичного курсу окремих країн, але наголосив на ролі українських військових у стримуванні російської армії.