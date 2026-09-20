Дипломат розповів про несподіваний фетиш Путіна: що хоче від України

Перший посол України в Росії Володимир Крижанівський вважає, що інтерес Кремля до Донбасу пов'язаний не стільки з його корисними копалинами, скільки зі стратегічними та релігійними мотивами. За його словами, очільник РФ Володимир Путін має певний "фетиш".

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Крижанівський в інтерв'ю "Главкому" заявив, що Росія не відчуває гострої потреби в українських шахтах, оскільки має значні запаси корисних копалин на власній території.

"Росіянам не потрібні українські шахти на Донбасі. Свого часу я відвідував місто Кемерово у Росії. Боже, скільки там запасів корисних копалин!", — вказує дипломат.

На його думку, контроль над Донбасом Москва може розглядати як можливість для подальшого просування на південь України. Крижанівський пов'язує це з прагненням Росії отримати додаткові важелі впливу на українські території та чорноморський напрямок.

Окремо дипломат звернув увагу на релігійний фактор та заявив, що Путін має певний "фетиш" до української лаври та хоче захопити, хоча одну.

"Це наче його фетиш. Він марить бажанням захопити бодай одну з трьох лавр, що є в Україні. Найближча від фронту – Святогірська. Києво-Печерська лавра для нього недосяжна, а Свято-Успенська Почаївська лавра дуже далеко, фактично Західна Україна", — сказав Крижанівський.

Дипломат також вважає, що подальше просування російських військ на півдні України залежатиме, зокрема, від підтримки Києва з боку США та європейських держав. Він висловив побоювання щодо можливих змін політичного курсу окремих країн, але наголосив на ролі українських військових у стримуванні російської армії.

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