Десятки вибухів: який важливий об’єкт атаковано в Росії на мільярди доларів

Уночі 14 жовтня російське місто Балаково в Саратовській області опинилося в центрі повідомлень про вибухи та пожежу. Місцеві жителі заявляли про десятки гучних звуків, а на відео, які поширив OSINT-канал Exilenova+, видно момент влучання та подальше загоряння. Водночас точна ціль можливої атаки офіційно не встановлена.

Дата-центр «Сбербанку». Фото: з відкритих джерел

Серед основних версій — масштабний дата-центр "Сбербанку", об'єкти енергетичної інфраструктури та промислова зона металургійного заводу "МЗ Балаково". Російська влада на момент появи повідомлень атаку публічно не прокоментувала.

Особливу увагу привертає можливість ураження обчислювального комплексу "Сбербанку". Проєкт оцінюють у 122,2 млрд рублів, що становить понад мільярд доларів. Будівництво ще триває, однак введення об'єкта в експлуатацію відбувається поетапно. Тому окремі частини комплексу вже можуть працювати.

За планом, дата-центр має стати одним із найбільших у Росії. Проєкт передбачає розміщення близько 3000 серверних стійок і до 120 тисяч серверів, а заявлена потужність становитиме 82 МВт. Окрім обробки даних самого банку, комплекс планували використовувати для сервісів державної цифрової платформи "ГосТех".

Якщо ця версія підтвердиться, атака може мати значення не лише для банківської інфраструктури, а й для ширших цифрових систем, пов'язаних із державними сервісами. Однак наразі немає підтвердження, що саме дата-центр став ціллю або зазнав пошкоджень.

Інші можливі напрямки удару — енергетичні об'єкти району та промислова територія металургійного підприємства. Без офіційних повідомлень і незалежного підтвердження наслідків визначити реальний масштаб інциденту неможливо.

Отже, ключове питання залишається відкритим: що саме горіло в Балакові та чи зачепила нічна атака стратегічну інфраструктуру Росії?



