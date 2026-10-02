Десантники розповіли, де Росія готує новий прорив: окупанти накопичують бронетехніку

Російські війська накопичують броньовану та іншу важку техніку на Гуляйпільському напрямку, готуючись підтримати наступальні дії та створити умови для подальшого просування в бік Запоріжжя. Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування ДШВ.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За даними українських військових, у смузі відповідальності корпусу діють кілька загальновійськових армій РФ, зокрема із залученням спеціалізованих підрозділів безпілотних систем. Росіяни накопичують техніку, яку можуть використати для спроби прориву українських позицій.

Першу таку спробу вже здійснили. Нещодавно окупанти провели "пробний" механізований штурм у районі населених пунктів Залізничне та Гірке. Для атаки вони залучили кілька броньованих машин і квадроциклів. На одній із бронемашин встановили трал для розмінування маршруту.

Атаку зупинили українські військові зі 142-ї та 154-ї окремих механізованих бригад, 225-го окремого штурмового полку та 44-ї окремої артилерійської бригади. До відбиття штурму також долучилися суміжні підрозділи Сил безпілотних систем.

У 7-му корпусі заявили, що російські війська зазнали значних втрат на цьому відтинку фронту. За їхніми даними, лише у вересні армія РФ втратила на Гуляйпільському напрямку понад 600 одиниць автомобільної та мототехніки та близько 50 одиниць бронетехніки.

Крім того, українські військові заявляють про понад 3 тисячі ліквідованих та поранених російських військовослужбовців за місяць. У корпусі оцінюють, що це близько 6,5% від загальних втрат російської армії на фронті за попередній місяць.

Таким чином, на Гуляйпільському напрямку фіксується одночасно накопичення російської техніки та спроба перевірити можливості української оборони механізованими атаками.

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