"Де ми були раніше?": генерал поставив жорсткий ультиматум владі на тлі смертельних атак по Києву



















Київ та область продовжують зазнавати регулярних російських атак, а поява реактивних ударних дронів створила додаткове навантаження на українську систему протиповітряної оборони. Reuters повідомляє, що реактивні БпЛА швидші за попередні версії "Шахедів" і ускладнюють їх перехоплення, особливо поблизу Києва.

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Генерал Сергій Кривонос вважає, що Україна має комплексно готуватися до нової хвилі атак, а не лише реагувати після ударів. На його думку, особливу увагу потрібно приділити готовності тилу та забезпеченню життєдіяльності столиці.

"Пасивне очікування нічого не дасть. Тут працювати треба. Спочатку давайте розберемося, що робити на політичному рівні, в тилу, а потім безпосередньо — що треба робити Збройним силам", — заявив Кривонос.

Генерал наголосив, що спроможність армії напряму залежить від того, наскільки ефективно працює тил. Він також звернув увагу на необхідність посилювати удари по російських підприємствах, які виробляють ударні безпілотники, але для цього Україні потрібна достатня кількість далекобійних засобів.

Окремо Кривонос розкритикував запізнілу реакцію на новий тип російської зброї. Напередодні Кирило Буданов повідомив, що українські дрони-перехоплювачі вже випробовують у бойових умовах, а їхнє масове застосування може розпочатися протягом кількох місяців.

"Знали, що будуть реактивні дрони летіти в масовій кількості. Де ми були раніше? Чому ми так реагуємо? Чи це нормально для такого процесу? Чи не запізно?", — поставив питання Кривонос.

Водночас генерал заявив, що говорити про повне знищення Києва російськими ударами некоректно. Важливішим він назвав питання готовності столиці до тривалих перебоїв із критичною інфраструктурою.

"Що ми мусимо зробити — в першу чергу задати питання нашим політикам: яким чином ми готуємося до відбиття ударів і яким чином ми готуємося до потужної зими? Я не побачив абсолютно дій влади, що стосується підготовки до більш автономного існування Києва", — сказав генерал.

Портал "Коментарі" вже писав, що український бізнес загалом має достатній запас міцності, щоб вистояти довше за російську економіку, однак війна вже створює ризик незворотних втрат для окремих сфер.