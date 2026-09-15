Далекобійні удари ЗСУ дають результат: чому Трамп різко змінив думку про війну в Україні

У Трампа знову все перегралося. Тиждень тому він вважав, що заважають закінчити війну в Україні "двоє людей, які ненавидять одне одного". Тепер він вважає, що "пан Зеленський має зробити одну річ. Він має припинити знищувати дизельне пальне в Росії". Мовляв, саме це дасть змогу завершити війну. Про це розповів доктор політичних наук, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Ігор Петренко.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, тут треба звернути увагу на цифри. У пʼятницю середня ціна дизеля у США вперше перевищила $6 за галон, на одній заправці в Сан-Дієго стояло $9,99. Дизель в Америці – це вантажівки, фермери, ціни на полицях і, за 7 тижнів до виборів у Конгрес, найкоротша дорога від заправки до бюлетеня. Причин у дефіциту кілька, і найбільшу створив сам Трамп: війна з Іраном перекрила Ормуз, і, за даними МЕА, у серпні країни Затоки експортували трохи більше чверті дизеля від рівня до лютого. Росія ще в липні заборонила експорт дизеля, бо її НПЗ горять. Українські дрони в цьому списку третій пункт, але єдиний, до якого можна звернутися з проханням.

"Ормузу "не бий" не скажеш. Кремлю, який сам закрив свій експорт, теж. А Київ залежить від Вашингтона в ракетах, розвідці й тій самій можливій зустрічі в Нью-Йорку наприкінці місяця, тож із трьох причин дорогого дизеля посередник обирає ту, яку найдешевше прибрати. "Є багато інших цілей", додав Трамп, і це чесніше, ніж звучить. Він не проти ударів по Росії. Він проти ударів, які відчуває американський виборець", – зазначив експерт.

За його словами, Кремлю вистачило доби. Пєсков у понеділок сказав, що "можна лише вітати будь-який заклик до київського режиму припинити удари по мирній економічній інфраструктурі", а на запитання, чи утримається сама Росія від ударів по українській, відповідати відмовився. НПЗ, який заправляє танки, у цій логіці мирний. Підстанція під Харковом перед зимою – ні. Симетрії, яку Трамп минулого тижня накладав на "двох людей", у відповіді Москви немає взагалі. Зеленський увечері не сказав ні "так", ні "ні". Він поставив умову: Україна запропонувала партнерам забезпечити домовленість із Росією про взаємну зупинку ударів по енергетиці, продовольству й критичній інфраструктурі, і "якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по нашій електриці", Київ готовий забезпечити відсутність своїх. Із застереженням, що домовленість має бути довгою, а не такою, щоб "росіяни провели свої "вибори" й отримали саме на цей час послаблення напруги щодо бензину й дизелю". Голосування в Держдуму закінчується в неділю. Тобто прохання не бити по дизелю прийшло рівно того тижня, коли дизель Кремлю потрібен найбільше, і Трамп у Дунбегу цю обставину не згадав.

"Що саме Трамп "обговорив із Зеленським", просто прохання чи умову, привʼязану до Нью-Йорка й далекобійних ракет, я не знаю, але сама ця розмова показує, чого дійшла українська далекобійна кампанія: за словами президента США, її видно на американській заправці. Зеленський перетворив односторонню вимогу на пропозицію взаємності, і тепер "ні" має сказати не Київ, а Москва. Пєсков, по суті, вже сказав. Питання, чи Вашингтон захоче це почути", – резюмував експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Зеленський кинув Москві виклик: у США відповіли, чи близькі РФ та Україна до перемир'я.



