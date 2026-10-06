Ця поступка Зеленського Трампу стане найстрашнішою поразкою України у війні: наслідки шокують

Заяви та можливі рішення адміністрації Дональда Трампа щодо швидкого завершення війни викликають занепокоєння в Україні та серед її партнерів. США мають потужні важелі впливу на Київ — від військової й фінансової допомоги до дипломатичного тиску. Якщо Вашингтон вирішить суттєво обмежити доступ України до критично важливих ресурсів, Зеленський може опинитися під тиском і бути змушений розглядати поступки Кремлю, які нині вважаються неприйнятними. То яке рішення Трампа може змусити Київ піти на поступки Путіну? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

За версією чат-боту ChatGPT, головна загроза для України полягає не стільки у прямій вимозі Дональда Трампа погодитися на територіальні поступки, скільки у створенні умов, за яких Києву буде дедалі складніше відмовлятися від невигідної угоди. Найбільший ризик виникне, якщо Вашингтон одночасно скоротить військову допомогу, вимагатиме обмежити українські удари по території РФ і наполягатиме на якнайшвидшому перемир’ї. У такому разі простір для маневру української влади суттєво звузиться.

Особливо небезпечним стане сценарій, за якого США вимагатимуть поступок лише від Києва, тоді як Москва не робитиме аналогічних кроків. Трампу навіть не обов’язково прямо говорити Зеленському про необхідність віддати території — значно сильнішим важелем може бути зміна обсягів американської військової, фінансової та дипломатичної підтримки.

Чат-бот Gemini переконаний, що найімовірнішим кроком Дональда Трампа, який може посилити тиск на Україну та підштовхнути її до компромісу з Кремлем, є скорочення американської військової й фінансової допомоги. Українські сили значною мірою залежать від західної підтримки, тому її обмеження неминуче створить додаткові труднощі для оборони. У такій ситуації Київ опиниться перед непростим вибором: продовжувати боротьбу за умов дефіциту ресурсів чи активніше шукати дипломатичний шлях завершення війни. Саме на посилення такого тиску можуть розраховувати в Москві.

Водночас будь-які поступки Кремлю матимуть високу політичну ціну всередині України. Суспільство навряд чи сприйме рішення, яке виглядатиме як капітууляція. До того ж скорочення допомоги США не означає повного припинення підтримки з боку Європи, хоча європейські країни навряд чи зможуть повністю компенсувати американські ресурси. Тому найбільшим важелем Трампа може стати не просто зменшення допомоги, а її прив’язка до конкретних умов переговорів.

Чат-бот Grok стверджує, що найсильнішим важелем Дональда Трампа залишається військова та фінансова підтримка України. Якщо Вашингтон різко скоротить її або пов’яже з жорсткими політичними умовами, Київ опиниться під серйозним тиском. Особливо критичним може стати обмеження постачання ППО та далекобійного озброєння напередодні зими, коли Росія здатна посилити атаки на енергетичну інфраструктуру. Додатково Трамп може використати публічний і дипломатичний тиск, звинувачуючи Зеленського у затягуванні війни та одночасно активізуючи контакти з Кремлем.

Водночас навіть така політика не гарантує, що Україна автоматично погодиться на капітуляційні умови. Українське суспільство та армія демонструють значний опір рішенням, які можуть поставити під загрозу державність. Зеленський потенційно може погодитися на окремі тактичні кроки — наприклад, енергетичне перемир’я чи обмін полоненими, — однак територіальні поступки без чітких гарантій безпеки залишатимуться вкрай складним питанням. Тому тиск Вашингтона може суттєво вплинути на позицію Києва, але не обов’язково змусить Україну прийняти всі вимоги Москви.

Таким чином, усі три моделі ШІ переконані, що Україну можуть підштовхнути до переговорних поступок не слова Трампа, а можливе скорочення американської підтримки. Проте навіть такий сценарій не гарантує виконання вимог Кремля. Остаточне рішення залежатиме від ситуації на фронті, позиції Європи та готовності українського суспільства приймати компроміси. Саме тому будь-який зовнішній тиск стане лише одним із факторів великої політичної гри навколо майбутнього України.

Портал "Коментарі" вже писав, що українська армія зараз перебуває в одній із найсильніших позицій за останні роки, тому Росія дедалі більше зміщує акцент на удари по українському тилу.