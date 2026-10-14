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Ця поступка України США дозволить Путіну у рази посилити війну: експерт ошелешив небезпекою

Михайло Самусь пояснив, чому одностороння відмова від ударів по російських НПЗ може допомогти Кремлю відновити ресурси для продовження війни

14 жовтня 2026, 15:35
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Клименко Елена








Припинення українських ударів по російських нафтопереробних заводах без реальних гарантій дотримання домовленостей з боку Москви може послабити позиції України у війні. Таку думку висловив директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь, коментуючи обговорення енергетичного перемир’я за участю президента США Дональда Трампа.

Ця поступка України США дозволить Путіну у рази посилити війну: експерт ошелешив небезпекою

Фото: з відкритих джерел

Експерт звернув увагу на різницю між цілями українських і російських ударів. За його оцінкою, атаки України на російські НПЗ спрямовані на скорочення фінансових ресурсів, які Кремль використовує для продовження війни. Натомість російські удари по українській енергетичній інфраструктурі безпосередньо впливають на забезпечення населення електроенергією та теплом. 

Самусь застеріг, що одностороннє припинення атак може дати Росії можливість відновити ресурси, тоді як українська енергетика залишатиметься під загрозою. Він також нагадав про попередні випадки, коли періоди перемир’я, за його оцінкою, використовувалися російською стороною для посилення власних позицій. 

"Якщо ми зараз погодимося не бити по НПЗ, а росіяни будуть продовжувати собі нищити нашу енергосистему, а Трамп буде робити вигляд, що він скаже: “Ну дивіться, вони ж не б’ють по вашому Кременчуцькому НПЗ, ми ж про це домовлялися”", — заявив експерт. 

На думку Самуся, проблема полягає в тому, що Москва може не відмовитися від ударів по українській інфраструктурі навіть у разі домовленостей. Він вважає, що Україна має враховувати цей ризик під час оцінювання будь-яких пропозицій щодо припинення атак.

Портал "Коментарі" вже писав, що  у Росії можуть виникнути юридичні проблеми через атаки на судна в Чорному морі, зокрема поблизу берегів Болгарії. Власники кораблів і вантажів можуть вимагати компенсації за завдані збитки, а наступним кроком після дипломатичних заяв можуть стати судові позови проти РФ.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=8-R9xBqD2-E
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