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Ця фатальна помилка України щодо США призведе до фіаско у війні: експерт шокував попередженням

Політтехнолог закликав Київ нарощувати виробництво власної зброї, посилювати оборонну промисловість і не будувати стратегію лише на очікуванні змін у політиці Вашингтону

15 жовтня 2026, 12:20
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Клименко Елена

Україна не повинна будувати свою стратегію винятково на очікуванні змін у політиці США або результатів американських виборів. Натомість Києву необхідно посилювати власні оборонні можливості та розвивати виробництво озброєння. Про це заявив політтехнолог Тарас Загородній, коментуючи перспективи американської підтримки та можливі зміни у Вашингтоні.

Ця фатальна помилка України щодо США призведе до фіаско у війні: експерт шокував попередженням

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, навіть якщо внутрішньополітична ситуація у США зміниться, Україна має виходити передусім із власних інтересів і потреб оборони. Серед пріоритетів він назвав розвиток українського виробництва зброї, можливість нарощувати фінансування оборонної галузі та усунення перешкод для вітчизняних виробників.

"Для нас усе залежить від нас. Виробництво власної зброї, удари по території Росії — ось на чому потрібно зосередитися", — наголосив Загородній.

Політтехнолог також звернув увагу на необхідність створення умов для розвитку українських оборонних підприємств. На його думку, галузь має отримати можливість залучати більше коштів і нарощувати виробничі потужності, щоб Україна могла менше залежати від рішень іноземних партнерів.

"Ми повинні мислити категоріями того, як виробляємо зброю, а не чекати, що відбудеться після виборів. Нам пробачать усе, крім слабкості", — заявив експерт. 

Загородній вважає, що посилення власної оборонної промисловості та здатність самостійно завдавати ударів по військових і стратегічних об’єктах противника можуть збільшити вагу України в міжнародних переговорах. Водночас конкретні результати залежатимуть від рішень української влади, ресурсів і темпів розвитку оборонного виробництва.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна може зіткнутися з додатковими труднощами у сфері військової логістики та постачання озброєння на тлі напруження у відносинах із Вашингтоном. Про це заявив дипломат, колишній посол України у США Валерій Чалий, коментуючи ситуацію навколо американської підтримки, роботи Starlink та обміну розвідувальною інформацією.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=7kdIuYLMA6Y&t=6s
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