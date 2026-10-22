Ця фатальна помилка України дозволила Путіна почати війну: озвучено шокуючу заяву

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російсько-українська війна фактично розпочалася з окупації Криму у 2014 році. На його думку, відсутність рішучої військової відповіді на захоплення півострова могла вплинути на подальші дії Кремля та його готовність розпочати повномасштабне вторгнення. Про це глава держави розповів в інтерв’ю подкасту DOAC The Diary Of A CEO, коментуючи події, які передували російській агресії.

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Зеленський пояснив, що захоплення Криму відбувалося поступово. Російські військові діяли без розпізнавальних знаків, а Москва тривалий час заперечувала свою причетність. Через це ситуація не сприймалася як відкрита масштабна війна, хоча Росія фактично встановлювала контроль над українською територією.

"Війна справді почалася з окупації Криму. Це правда. Просто ця окупація відбувалася повільно. Вона не дуже нагадувала війну", — зазначив президент.

Окремо глава держави звернув увагу на реакцію української влади та відсутність чітких наказів щодо захисту території. На його переконання, рішучіші дії України могли б змінити розрахунки російського керівництва й не допустити виникнення в Кремля відчуття безкарності.

"Нашою помилкою було те, що ми не відкинули їх назад. І, звісно, якби був наказ захищати країну, я впевнений, що повномасштабної війни в тому вигляді, в якому вона є сьогодні, не сталося б. Принаймні, мені так здається", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Україні не варто розраховувати, що Сполучені Штати за будь-яких обставин прийдуть на допомогу, навіть якщо Київ отримає гарантії безпеки, наближені до п’ятої статті Вашингтонського договору. Політичні рішення Вашингтону можуть змінюватися, а обіцянки партнерів не завжди означають готовність безпосередньо втручатися у війну. Про це заявив політолог Євген Магда.