Ця цифра стала пасткою для влади: чи справді 77% українців готові терпіти тотальні блекаути

Результати опитування “КМІС”, оголошені нещодавно, показали, що 77% українців готові терпіти холод та блекаути взимку, аби не поступатися Росії. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, які ризики стоять за такими результатами.

Блекаут. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT трактує результат передусім як показник зміни сприйняття ціни війни. 77% опитаних готові продовжувати спротив навіть за масштабних ударів по енергетиці, тоді як 12% готові за таких умов погодитися на будь-які вимоги Росії, а ще 11% не визначилися.

На думку чат-бота, головна небезпека — сприйняти 77% як своєрідний карт-бланш для влади. Ця цифра не означає, що люди готові безмежно терпіти холод, темряву чи інші проблеми. Вона лише відображає позицію суспільства в конкретному сценарії.

ChatGPT наголошує: стійкість не варто плутати з безмежним терпінням. Люди можуть підтримувати продовження опору, але водночас очікувати від держави підготовки до зими, захисту енергетики та чесного пояснення ситуації. Інакше нинішня готовність терпіти може згодом змінитися розчаруванням.

Чат-бот Gemini назвав результат КМІС свідченням високої моральної стійкості суспільства, але одночасно вказав на кілька ризиків.

Перший — завищені очікування. Декларована готовність терпіти блекаути під час опитування і реальне життя в умовах тривалої відсутності світла та тепла — не одне й те саме. Якщо сприйняти 77% як безлімітний ресурс, накопичене виснаження може дати зовсім інший результат.

Другий ризик — “тихий відтік”. Тривалі проблеми з енергетикою можуть підштовхнути частину людей, зокрема сім'ї з дітьми, до виїзду за кордон. Паралельно може скорочуватися малий бізнес.

Третій — менший простір для дипломатичного маневру. За високої готовності суспільства продовжувати боротьбу будь-який компроміс під час переговорів може сприйматися значно гостріше. Тому Gemini вважає 77% не “подушкою безпеки”, а високою планкою відповідальності держави.

Чат-бот Grok також бачить у результаті опитування одночасно силу та потенційну проблему. 77% свідчать, що суспільство не готове відмовлятися від спротиву через удари по енергетиці.

Але, на думку чат-бота, небезпечно вважати цей ресурс нескінченним. Якщо проблеми триватимуть тижнями, а до холоду й темряви додадуться дефіцит товарів та зростання цін, нинішня готовність може змінюватися.

Окремо Grok звернув увагу на переговори. Висока готовність продовжувати боротьбу може ускладнювати будь-які компромісні рішення, адже частина суспільства здатна сприймати їх як відступ.

Усі три чат-боти сходяться в одному: 77% — це показник стійкості українського суспільства, але не дозвіл владі розраховувати на безмежне терпіння. Відмінність лише в акцентах: ChatGPT говорить про ризик розчарування, Gemini — про виїзд людей і звуження дипломатичного простору, а Grok — про накопичення втоми та можливу зміну настроїв.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що очікує на українців після війни.



