Росія спрямовує колосальні кошти на війну проти України, тоді як фінансування освіти та охорони здоров'я значно поступається військовим витратам. Такі висновки наводить Головне управління розвідки Міністерства оборони України, яке опублікувало аналіз фінансових пріоритетів Кремля.

ГУР Міноборони. Фото: з відкритих джерел

Згідно з даними ГУР, офіційна стаття російського бюджету "національна оборона" в поточному році досягла 12,121 трлн рублів — близько $144,4 млрд. Якщо враховувати супутні витрати, пов'язані з війною, загальна сума, за оцінкою української розвідки, зростає до 14,874 млрд дол. 9,187 трлн рублів оборонного кошторису залишаються засекреченими.

Окремі кошти передбачені на підтримку оборонних підприємств, військово-технічні програми та наукові розробки. У бюджеті також закладено гроші на компенсації заводам, запобігання банкрутствам та виплату відсотків за кредитами підприємств оборонного комплексу.

За інформацією ГУР, Росія виділяє кошти і на високопродуктивні обчислення, що використовуються під час проектування озброєнь. Розвідка стверджує, що відповідні розрахунки виконуються, зокрема, на суперкомп'ютерних потужностях великих російських компаній.

На розробку та серійне виробництво безпілотників різних класів, згідно з наведеними даними, передбачено близько $121,9 млн. У ГУР зазначають, що ця цифра не відображає весь обсяг ринку: фактичні витрати можуть бути вищими з урахуванням приватних інвестицій та закупівель.

Окрему увагу розвідка привертає до фінансування Росгвардії. За її оцінкою, безпілотники можуть використовуватися не лише для військових завдань, а й для спостереження за громадянами, охорони інфраструктури та контролю громадського порядку всередині Росії.

Головний аргумент української розвідки – розрив між військовими та соціальними видатками. Офіційні витрати Росії на оборону, що оцінюються в $144,4 млрд, більш ніж утричі перевищують сукупне річне фінансування освіти та охорони здоров'я, яке ГУР оцінює приблизно $43,5 млрд.

Таким чином, наведені розвідкою цифри вказують на пріоритет військових видатків у російській бюджетній політиці. При цьому оцінка сукупних витрат на війну та відомості про розподіл коштів подано українською стороною і незалежно тут не підтверджено.

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