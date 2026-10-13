Чому Україні буде складно продовжувати війну без США: названо три головні фактори

Президент США Дональд Трамп знову загострив відносини з Володимиром Зеленським, одночасно оголосивши про домовленість із главою Кремля Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного палива. Як зазначає The Telegraph, дії американського лідера нагадують перші місяці його президентства, коли Вашингтон намагався домогтися врегулювання війни на умовах, вигідних Москві.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою видання, Київ більше не може розраховувати на безумовну підтримку США. Хоча американська зброя продовжує надходити до України, її закуповують на комерційних умовах, а оплачують європейські союзники.

При цьому зберігаються три напрямки, у яких залежність України від Вашингтона залишається критичною. Перше – розвідувальна інформація, необхідна планування військових операцій та ударів по російським об'єктам. Друге – ракети-перехоплювачі для систем Patriot, здатних протидіяти балістичним загрозам. Третє – постачання американського озброєння в рамках програми НАТО PURL, що фінансується європейськими партнерами.

Особливу тривогу викликає інформація про можливе припинення постачання цієї програми. За даними The Telegraph, американські чиновники попередили європейських колег, що Трамп може зупинити військову допомогу, якщо Зеленський не припинить українські удари по російських нафтопереробних заводах.

У такому разі Європі доведеться шукати способи компенсувати збитки. Однак можливості європейської оборонної промисловості обмежені зростаючим попитом на озброєння. Союзникам Києва, можливо, доведеться перерозподіляти власні запаси, віддаючи пріоритет українській армії.

Найбільш складною проблемою може стати заміна американської розвідувальної підтримки: швидко заповнити її європейськими ресурсами буде непросто.

The Telegraph попереджає, що навіть за умови розширення європейської допомоги Україна ризикує зіткнутися з серйозними обмеженнями в короткостроковій перспективі. Таким чином, чергове загострення відносин із Вашингтоном може мати наслідки не лише для дипломатії, а й для обороноздатності країни.

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