Заяви президента США Дональда Трампа про необхідність зміни українського лідера та укладення домовленостей із Росією можуть бути пов’язані з його внутрішньополітичними проблемами. Таку думку висловив американський політик-республіканець Борис Пінкус в ефірі YouTube-каналу "Фабрика новин".

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Коментуючи пропозиції щодо так званого енергетичного перемир’я між Україною та Росією, а також слова Трампа про потребу обрати українського лідера, готового домовлятися з Володимиром Путіним, Пінкус заявив, що американський президент прагне продемонструвати виборцям дипломатичний успіх.

На думку політика, Трамп хоче використати можливу мирну угоду як доказ власної ефективності, навіть якщо умови домовленостей не відповідатимуть інтересам України. Пінкус вважає, що для глави Білого дому важливий передусім політичний результат, який можна буде представити американському суспільству.

"Трампу потрібен мир, щоб він міг потім сказати: я запобіг ще одній війні, я все завершив. Йому важливо показати виборцям результат і переконати їх, що саме він здатний домовлятися. Але проблема в тому, що його, схоже, мало хвилює, на яких умовах буде досягнуто цієї угоди", — заявив Пінкус.

Він також розкритикував ідею зовнішнього втручання у питання зміни української влади. За словами політика, визначати майбутнє керівництва країни повинні самі українці, а не іноземні лідери. Пінкус наголосив, що спроби нав’язати Києву політичні рішення можуть створити додаткові ризики для українських інтересів.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Конгресі США посилюється увага до зовнішньої політики президента Дональда Трампа щодо Росії. Американський політик-республіканець Борис Пінкус заявив про просування ініціативи, яка має посилити контроль законодавців за домовленостями Білого дому з російським диктатором Володимиром Путіним.