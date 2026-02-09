Президент України Володимир Зеленський констатував, що Росія порушила так зване "енергетичне" перемир’я за чотири дні до його офіційного завершення. Натомість президент США Дональд Трамп заявив, що Путін дотримав своїх обіцянок. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю 24 Каналу зазначив, що позиція Трампа щодо Москви сформувалася давно: він ставив агресора і жертву на один рівень, що фактично сприяє Кремлю. За словами дипломата, маючи всі ресурси та можливості для впливу на Росію, Трамп міг би припинити війну за лічені години, як обіцяв, але не зробив цього.

Ексчиновник зазначив, що Трамп міг би за кілька днів після вступу на посаду надіслати Путіну коротку записку з чіткими вимогами та ультиматумом, який мав би серйозні наслідки у разі невиконання. Однак цього не відбулося, що породжує питання щодо причин його бездіяльності.

За словами Огризка, нинішні події навколо "файлів Епштейна" можуть свідчити про те, що і Трамп, і оточення колишнього президента перебувають під впливом російських спецслужб. Під "файлами Епштейна" маються на увазі документи, електронні листи, фото та відео, що стосуються американського фінансиста Джеффрі Епштейна та включають імена політиків, бізнесменів і відомих людей, які можуть бути пов’язані з його злочинною діяльністю.

Хоча прямих доказів того, що Трамп був завербований Кремлем або на нього є компромат, наразі немає, підстав для сумнівів у цьому достатньо. Аналізуючи дії екс-президента, можна припустити, що вони мотивовані страхом перед потенційною інформацією, яка могла б завдати серйозної шкоди його репутації чи політичному статусу. Огризко зазначив, що це обмежує оцінки і дії Трампа, підкреслюючи, що за його поведінкою стоїть мотив і страх, які впливають на рішення, пов’язані з Росією та війною в Україні.

