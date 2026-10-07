Чому раптом активізувалися голуби миру: до чого вони підштовхують українців

Українцям не можна у жодному разі вестися на провокації і не можна брати участь у якихось штучних дебатах з самопроголошеними "голубами миру", як і не треба звертати увагу на проросійські законодавчі ініціативи. Таку думку висловив експерт-міжнародник Ілія Куса.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Експерт наголошує, це – не дискусія про умови миру. Це – тест на суспільну стійкість, і ініціатори, їх спонсори та ті, хто уважно спостерігав за нашою реакцією, оцінку вже отримали.

"Не розкручуйте будь ласка їх політичні проєкти. Вони вже зараз, намагаючись збільшити свою впізнаваність популістськими заявами, фактично розділяють людей на так званих "миротворців" і тих, хто на їх думку хочуть війни. Вони ніякі не голуби! Вони – "пищаки", що будуть дуже потребувати вашої підтримки у "розкрутці" їх заяв і дій, які жодної користі зараз не принесуть", – зазначив експерт.

Дипломат зауважив, всі притомні українці не менше хочуть миру, але знають, що це, на жаль, зараз просто неможливо без капітуляції, бо ворог іншого варіанту поки що не сприймає. Спекулювати на цьому і розхитувати психіку людей – це, як мінімум, цинічно. Тому й називати їх імен не варто.

Також видання "Коментарі" повідомляло – для того, щоб досягти завершення війни нам треба поєднувати фактор сили, воєнний і економічний тиск на ворога, з активною і гнучкою дипломатією. Тому виникає питання – навіщо ж тоді Олексій Гончаренко саме зараз ініціював свій мирний план? Насправді відповідь на поверхні – він хоче скористатися поточною воєнною, політичною і соціально-психологічною ситуацію в своїх інтересах. В умовах ескалації повітряної війни частина українського суспільства переживає гострий стрес і готова повірити, що поступки Росії можуть сприяти негайному завершенню війни. Про це розповів політолог, політичний консультант Володимир Фесенко.



